Uğur Şahin'den çocuklar için aşı açıklaması

Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları dünyanın dört bir yanında sürüyor.

Öncelikli gruplar ve yetişkinlerin olduğu aşıların çocuklar için ne zaman hazır olacağı sorusu ise bir süredir sıkça soruluyor.

Bu soru ABD'li ortağı ile Kovid aşısı üreten BioNTech'ten gelen açıklama ile yanıt buldu.

Alman Der Spiegel'e konuşan BioNTech CEO'su Uğur Şahin, Haziran ayı itibariyle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yaşayan 12 - 15 yaş grubundaki çocukların aşılanabileceğini belirtti.

Şahin, BioNTech'in çalışma verilerini AB'nin tamamı için Kovid-19 aşılarını değerlendiren ve önerilerde bulunan Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) sunmak üzere olduklarının da altını çizdi.

Şahin, 'Temmuz ayında 5-12 yaş arası çocuklar için, Eylül ayında küçük çocuklar için ilk sonuçları bekleyebiliriz' dedi.

Mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili Prof. Dr. Uğur Şahin'den dün yüreklere su serpen bir açıklama gelmişti.

Son dönemde binlerce kişinin hayatına mal olan Hindistan varyantı hakkında konuşan Şahin, geliştirdikleri aşının bu varyanta karşı etkili olacağından emin olduğunu belirtmişti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara