Uğur Şahin’den alt varyant uyarısı

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Virüsün Omicron varyantının aşılardan kaçabilen yeni bir altvaryantını tespit ettiklerini söyleyen Şahin, dünya genelinde koronavirüs kısıtlamaları kaldırılırken yeni bir dalga oluşmaması için yetkili mercilere söz konusu alt varyanta göre oluşturdukları aşıya kullanım onayı sürecini hızlandırmaları çağrısı yaptı.

Yeni aşıların seri üretime geçmesinin üç ayı bulabileceğini söyleyen Şahin, “Ek klinik denemelere gerek kalmadan aşı adaptasyonunu en yeni verilere göre yapma imkânına sahip olmak faydalı olacaktır” dedi. Klinik araştırmaların bugüne kadar yapılanlardan farklı olmayacağını vurgulayan Şahin, “spike proteininin birkaç amino asidini değiştireceklerini” söyledi.