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Uğur Şahin’den alt varyant uyarısı

#Koronavirüs#Uğur Şahin#Altvaryant
Uğur Şahin’den alt varyant uyarısı

Covıd-19 pandemisinde eşi Özlem Türeci ile geliştirdikleri mRNA aşısıyla salgının aşılmasında büyük pay sahibi olan Türk bilim insanı Uğur Şahin, İngiliz Financial Times gazetesine açıklamalarda bulundu.

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Virüsün Omicron varyantının aşılardan kaçabilen yeni bir altvaryantını tespit ettiklerini söyleyen Şahin, dünya genelinde koronavirüs kısıtlamaları kaldırılırken yeni bir dalga oluşmaması için yetkili mercilere söz konusu alt varyanta göre oluşturdukları aşıya kullanım onayı sürecini hızlandırmaları çağrısı yaptı.

Yeni aşıların seri üretime geçmesinin üç ayı bulabileceğini söyleyen Şahin, “Ek klinik denemelere gerek kalmadan aşı adaptasyonunu en yeni verilere göre yapma imkânına sahip olmak faydalı olacaktır” dedi. Klinik araştırmaların bugüne kadar yapılanlardan farklı olmayacağını vurgulayan Şahin, “spike proteininin birkaç amino asidini değiştireceklerini” söyledi.

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#Koronavirüs#Uğur Şahin#Altvaryant

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