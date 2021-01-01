Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den kritik aşı uyarıları

Şahin, Almanya'nın haftalık haber dergisi Der Spiegel'e verdiği röportajda aşı üretiminin artırılması konusunda çalışmalara hızla devam ettiklerini, diğer aşılar uygulanana kadar aşı tedarikinde boşluklar olabileceğine dikkat çekti.

TEDARİK SORUNU



Avrupa'da ilgili otoriteler BioNTech-Pfizer aşısının kullanımına onay vermiş ve aşılamalar 27 Aralık tarihinde başlamıştı. Fakat Almanya'da bazı aşı merkezleri 27 Aralık tarihinden sonra geçici olarak kapanmıştı.



Şahin, aşı onaylarındaki gecikmeden dolayı durumun olumlu görünmediğini, Avrupa'da diğer aşılara henüz onay verilmediği için oluşan boşluğu kendi aşılarıyla doldurmak zorunda olduklarını söyledi.



Avrupa'da ilgili otoritelerin Moderna'nın aşısına 6 Ocak'ta onay vermesi bekleniyor.



TESTLERİN DEVAM ETTİĞİNİ AÇIKLADI



İlk olarak İngiltere'de tespit edilen koronavirüs mutasyonuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şahin, geliştirdikleri aşının mutasyona karşı etkili olabileceğini belirtti. Şahin, bu konuda testlere devam ettiklerini ve yakında sonuçları elde edeceklerini söyledi.



Şahin sıfırın altında 70 derecede tutulması gereken aşının daha kolay saklanabilmesi yönünde çalışmalar yapıldığını, yazın sonuna doğru yeni nesil aşının daha yüksek derecelerde saklanabileceğini belirtti.

TALEBE YETİŞEBİLMEK İÇİN İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Uğur Şahin, Der Spiegel'e verdiği röportajda, ayrıca "Mevcut durum çok iç açıcı değil. Diğer aşıların henüz tam anlamıyla onaylanmamış ve kullanıma sunulmamış olmasından dolayı bir boşluk var, bu boşluğu aşılarımızla doldurmalıyız." diye konuştu.

Son günlerde Avrupa'da aşıların dağıtım hızıyla ilgili ciddi eleştiriler yapıldı.

Aşı çalışmalarının noktasının bakım evlerindeki yaşlıları aşılamak olduğu Almanya'da, sağlık çalışanları, öncelikli gruplarda yer almalarına rağmen aşı sırası beklemeye bırakıldıklarından şikayet ettiler.

Fransa da benzer şikayetler görüldü. Fransız hükümeti 50 yaşın üzerindeki sağlık çalışanlarının aşıyı pazartesi gününden itibaren yaptırabileceklerini duyurdu.

Aynı zamanda Şahin’in eşi olan BioNTech'in kurucularından Özlem Türeci, Spiegel’e yaptığı açıklamada, "Salgını sonlandıran bir aşı geliştirmek için küresel yarış göz önüne alındığında, AB’nin farklı tedarikçilerden oluşan bir sepet oluşturacağını düşünüyorum." dedi.

Şahin, BioNTech'in Şubat ayında Almanya'nın Marburg kentinde "planlanandan çok daha erken" yeni bir üretim tesisi kurmayı ve böylece 2021'in ilk yarısında 250 milyon doz üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türeci ise üretimi artırmak için Avrupa'daki beş ilaç üreticisiyle de anlaşmalar yaptıklarını ve diğer uzman firmalarla görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Şahin, "Ocak ayı sonuna kadar ne kadar üretebileceğimiz konusunda netlik kazanmalıyız." Dedi.

BioNTech ve Pfizer bu yıl dünya çapında 650 milyon insanı aşılamaya yetecek 1,3 milyar doz sunmayı hedefliyordu.



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