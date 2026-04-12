Ugandalı ‘küçük’ general Türkiye’den ne istiyor

Güncelleme Tarihi:

#Uganda#Museveni#Muhoozi Kainerugaba
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2026 07:00

UGANDA’yı yaklaşık 40 yıldır yöneten Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni’nin oğlu, ülkenin Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba’nın sosyal medyada Türkiye’ye yönelik tehdit içeren paylaşımları gündeme oturdu.

Haberin Devamı

İsrail’e destek mesajlarıyla dikkati çeken ve İran savaşına 100 bin Ugandalı asker göndermeye hazır olduğunu dile getiren Ugandalı “general”, X hesabından “Asıl sorun Türkiye. Onların kendilerini toparlamasını bekledik. Sorunlarımızı ele almazlarsa, önümüzdeki 30 gün içinde Türkiye ile tüm diplomatik ilişkileri sonlandıracağız. Görüşmeye başlamadan önce Türkiye’den 1 milyar dolar talep ediyoruz” dedi. Babasının halefi olarak görülen Kainerugaba’ya sosyal medyadan tepki yağarken, bu ilk vukuatı değil. Museveni, 2022’de sosyal medyada Kenya’yı işgal etme paylaşımları yapan oğlunu kara kuvvetleri komutanlığı görevinden azletmişti.

Diğer yandan Türkiye’nin Sudan ve Somali’ye olan askeri yardımları Uganda’da rahatsızlık yaratmış durumda. Türkiye Uganda’ya zırhlı araç gibi bazı ekipmanlar ihraç etse de SİHA gibi hassas tedariklerden uzak duruyor. Türk firması Yapı Merkezi tarafından üstlenilen 273 kilometrelik Malaba-Kampala Demiryolu Hattı projesinin 3 milyar dolarlık ödemesiyle ilgili bir sorun da olabililir.

