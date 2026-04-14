Ugandalı general geri adım attı: Türk kardeşlerimi çok seviyorum

Ugandalı general geri adım attı: Türk kardeşlerimi çok seviyorum
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2026 07:00

Uganda Savunma Kuvvetleri Başkanı ve aynı zamanda Devlet Başkanı Yoweri Museveni’nin oğlu olan Muhoozi Kainerugaba, son günlerde sosyal medyada Türkiye’ye yönelik yaptığı küstah açıklamalarından geri adım attı.

Büyük tepki çeken paylaşımlarını silen Kainerugaba, önceki gün yaptığı ayrı bir paylaşımda daha yumuşak bir dil kullandı. Kainerugaba, “Türkiye’deki 86 milyon kardeşimi seviyorum. Hakaretler benim için önem arz etmiyor. Türk halkına Uganda’dan sevgiler yolluyoruz” dedi.

Kainerugaba, sildiği paylaşımında Türkiye’den 1 milyar dolar isteyerek “Asıl sorun Türkiye! Onların kendilerini toparlamasını bekledik ama nafile. Eğer sorunlarımızı çözmezlerse önümüzdeki 30 gün içinde Türkiye ile tüm diplomatik ilişkilerimizi keseceğiz. Havayollarını da engelleyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Uganda’nın Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisi ise generalin paylaşımlarının aksine, “Türklerle olan ortaklığımıza büyük değer veriyoruz” açıklamasını yaparak tansiyonu düşürmeye çalışmıştı.

