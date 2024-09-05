Ugandalı atlet Rebecca Cheptegei, erkek arkadaşı tarafından yakılarak öldürüldü

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Ugandalı Olimpiyat sporcusu Rebecca Cheptegei, arazi anlaşmazlığı nedeniyle erkek arkadaşı tarafından ateşe verildi. 33 yaşındaki uzun mesafe koşucusu, tedavi gördüğü Kenya'daki hastanede hayatını kaybetti.

Eldoret kentindeki Moi Eğitim ve Sevk Hastanesi’nde tedavi gören Cheptegei hakkında hastane sözcüsü Owen Menach, Cheptegei'nin organlarının iflas etmesinin ardından yaşamını yitirdiğini doğruladı.

New York Post'ta yer alan habere göre, hastane sözcüsü Menach, Cheptegei'nin vücudunun yüzde 80'i yanmış halde hastaneye getirildiğini belirtti.

Babası Joseph Cheptegei hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, adaletin yerini bulmasını umduğunu söyledi.

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ARAZİ KONUSUNDA ANLAŞAMAYINCA BENZİN DÖKTÜ

Polis yetkilisi Jeremiah ole Kosiom, Cheptegei'nin erkek arkadaşı Dickson Ndiema’nın arazi konusunda yaşadıkları anlaşmazlık sırasında üzerine benzin döktüğünü açıkladı.

Kosiom, Ndiema’nın da vücudunun yüzde 30'unun yandığını ve aynı hastanede tedavi altına alındığını söyledi. Hastane sözcücü Menach ise Ndiema’nın yoğun bakım ünitesinde olduğunu ve durumunun stabil olduğunu ifade etti.

Cheptegei'nin ailesi, kızlarının atletizm merkezine yakın olabilmesi için araziyi satın aldığını söyledi.

UGANDA ATLETİZM FEDERASYONU'NDAN KINAMA

Uganda Atletizm Federasyonu, Cheptegei'nin trajik ölümünü kınayarak, bu tür eylemleri reddettiklerini ve adalet çağrısında bulunduklarını duyurdu. Federasyon, "Bu sabah erken saatlerde aile içi şiddete kurban giden sporcumuz Rebecca Cheptegei'nin vefatını derin üzüntüyle öğreniyoruz," açıklamasını yaptı.

Uganda Olimpiyat Komitesi Başkanı Donald Rukare ise saldırıyı "büyük bir sporcunun kaybına yol açan korkakça ve anlamsız bir eylem" olarak nitelendirdi.

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Cheptegei saldırıdan kısa bir süre önce, Paris Olimpiyatlarında kadınlar maratonunda yarışmıştı. Cheptegei yarışmayı 44. sırada tamamlamıştı.