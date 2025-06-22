‘Ufukta siyasi çözüm yok’

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Nitekim dün devam eden karşılıklı saldırılar da tansiyonun hemen düşmeyeceğine işaret ediyor.

KARŞILIKLI SALDIRILAR SÜRDÜ

İran, dün sabahın erken saatlerinde İsrail’e düzenlediği füze saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Saldırı, Holon kentinde yangına yol açarken, İsrail de savaş uçaklarıyla İran’ı hedef almaya devam etti. Ülkenin nükleer araştırma merkezlerinden birine ev sahipliği yapan İsfahan ve Şiraz kentleri başta olmak üzere birçok şehir saldırıya uğradı. İran Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 13 Haziran’da başlattığı saldırılarda şimdiye kadar 54’ü kadın ve çocuk olmak üzere 400’den fazla İranlı sivilin hayatını kaybettiğini, 3 bin 56 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail ordusu sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin ise Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir’in orduya, İran’da hedefleri yok etmek için “uzun süreli bir operasyona” hazır olmaları yönünde talimat verdiğini duyurdu.

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İRANLI KOMUTAN HEDEF ALINDI

İsrail ordusu dün, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü’ne bağlı Filistin Tümeni Komutanı Said İzadi’nin, Kum kentinde gece saatlerinde düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da Izadi’nin bir apartman dairesine düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü doğruladı. X’teki paylaşımında İzadi’nin suikastının büyük bir başarı olduğunu ifade eden Katz, İranlı komutanın 7 Ekim 2023’te Gazze’deki savaşı tetikleyen İsrail saldırısı öncesinde Hamas’ı finanse ettiğini ve silahlandırdığını iddia etti.

İRAN’IN GÜNEYİNE SALDIRI... SİLAH TESİSLERİ HEDEF ALINDI

İSRAİL dün gece İran’ın güneyindeki liman kenti Bandar Abbas şehrine saldırı başlattı. Ordu, bölgedeki insansız hava araçlarının bulunduğu depoyu (İHA) ve silah tesislerini hedef aldığını bildirdi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde de kentte çıkan yangın paylaşıldı. İran’ın Tasnim haber ajansı, İsrail uçakları tespit edildikten sonra hava savunma sistemlerinin aktif olduğunu duyurdu. İsrail, bir haftadır İran’a yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. Bu süreç içerisinde İsrail operasyonlarına misillemede bulunan İran da balistik füzelerle karşılık veriyor.

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SUİKAST ENDİŞESİ ARTTI... HAMANEY YERİNE 3 ADAY BELİRLEDİ

ABD’li New York Times (NYT) gazetesi, İran yönetiminin ülkenin dini lideri Ali Hamaney’e suikast düzenlenmesi, ABD’nin savaşa müdahil olması ve enerji tesisleri gibi kritik noktalara yönelik saldırıların artması gibi üç ana endişeye sahip olduğunu iddia ederken 86 yaşındaki dini liderin öldürülme ihtimalini düşünerek yerine geçebilecek üç adayı belirlediğini ileri sürdü. Hamaney’in Uzmanlar Meclisi’nin bu üç aday arasından yerine geçecek olanı şimdiden hızlı bir şekilde belirlemesi talimatını verdiği aktarılırken yerinin tespit edilmesinin önüne geçmek için elektronik iletişimi kestiği ve üst düzey yetkililerle bir yardımcısı üzerinden iletişim kurduğu belirtildi.

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OĞLU LİSTEDE YOK

Haberde ayrıca Hamaney’in oğlu ve Devrim Muhafızları ile yakın ilişkilere sahip bir din adamı olan Mücteba Hamaney’in halef adayları arasında yer almadığı ifade edildi. İran’ın eski muhafazakâr cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de geçen yıl helikopter kazasında hayatını kaybetmeden önce, sonraki dönemde dini liderlik koltuğu için önde gelen isimlerden biri olarak görülüyordu.

SAAR: 2-3 YIL GECİKTİRDİK

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Alman Bild gazetesine verdiği mülakatta İran’da rejim değişikliğini hedeflemediklerini söyledi. “Yaptığımız değerlendirmelere göre İranlıların nükleer bombaya sahip olma olasılığını en az iki-üç yıl geciktirdik” diyen İsrailli bakan, saldırıların devam edeceğini, tehdidi ortadan kaldırmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getirdi. Amerikan CNN televizyonuna konuşan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi de İran’ın ne kadar sürede nükleer bomba geliştirebileceğine dair tahminlerin “tamamen spekülasyon” olduğunu kaydetti.