Ufukta Putin-Macron görüşmesi mi var... Elysee ve Kremlin arasında zirve flörtü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov önceki akşam Rus RIA ajansına yaptığı açıklamada, Putin’in Macron ile görüşmeye sıcak baktığını dile getirerek, “(Yıllık basın toplantısında Putin) Macron ile diyaloğa girmeye istekli olduğunu da ifade etti. Dolayısıyla karşılıklı siyasi irade varsa bu, ancak olumlu olarak değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı.

Dün de Elysee Sarayı, Kremlin’in yaklaşımından “memnun olduklarını” duyurdu. Fransız basınına yansıyan açıklamada, Paris yönetiminin “gelecek günlerde görüşmenin ayrıntılarını değerlendireceği” belirtildi. Macaristan ve Slovakya haricindeki Avrupa Birliği ülkeleri, Ukrayna savaşının ardından Putin ile iletişimi kesmişti. Savaşın ardından yalnızca eski Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Macron, Putin ile birer kez telefon görüşmesi yapmıştı.

