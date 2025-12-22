×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Ufukta Putin-Macron görüşmesi mi var... Elysee ve Kremlin arasında zirve flörtü

Güncelleme Tarihi:

#Putin Macron Zirvesi#Kremlin Elysee Görüşme#Rusya Fransa İlişkileri
Ufukta Putin-Macron görüşmesi mi var... Elysee ve Kremlin arasında zirve flörtü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2025 07:00

UKRAYNA barış planı üzerine ABD’nin Miami kentinde Rus ve ABD’li heyetlerin görüşmeleri devam ederken, Kremlin ile Elysee arasında görüşme flörtü yaşanıyor. Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sonrası yaptığı “(Rusya lideri Vladimir) Putin ile görüşmenin yeniden gerekli hale geleceğini düşünüyorum” sözlerine Kremlin’den olumlu yanıt geldi.

Haberin Devamı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov önceki akşam Rus RIA ajansına yaptığı açıklamada, Putin’in Macron ile görüşmeye sıcak baktığını dile getirerek, “(Yıllık basın toplantısında Putin) Macron ile diyaloğa girmeye istekli olduğunu da ifade etti. Dolayısıyla karşılıklı siyasi irade varsa bu, ancak olumlu olarak değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınKudüs’te Rum Yunan İsrail görüşmesi... Bu üçlünün derdi TürkiyeKudüs’te Rum Yunan İsrail görüşmesi... Bu üçlünün derdi TürkiyeHaberi görüntüle

Dün de Elysee Sarayı, Kremlin’in yaklaşımından “memnun olduklarını” duyurdu. Fransız basınına yansıyan açıklamada, Paris yönetiminin “gelecek günlerde görüşmenin ayrıntılarını değerlendireceği” belirtildi. Macaristan ve Slovakya haricindeki Avrupa Birliği ülkeleri, Ukrayna savaşının ardından Putin ile iletişimi kesmişti. Savaşın ardından yalnızca eski Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Macron, Putin ile birer kez telefon görüşmesi yapmıştı.

Haberin Devamı

Ufukta Putin-Macron görüşmesi mi var... Elysee ve Kremlin arasında zirve flörtü

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Putin Macron Zirvesi#Kremlin Elysee Görüşme#Rusya Fransa İlişkileri

BAKMADAN GEÇME!