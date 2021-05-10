UFO paniği: Saniye saniye görüntülendi

UFO'lar (Unidentified Flying Object - Tanımlanamayan Uçan Obje) bir kez daha gündemde. Hindistan'da çekilen görüntüler tanımlanamayan bir nesnenin hareketlerini saniye saniye kayıt altına aldı.

Sosyal medyada yer alan görüntüler kısa sürede dijital mecralarda en çok konuşulan konu oldu.

Panik yaratan görüntüler ile ilgili henüz net bir açıklama bulunmasa da pek çok uzman bunun Çin'in Dünya'ya düşen roketi olabileceğini belirtiyor.

Görüntüler, tanımlanamayan nesnenin gökyüzünde sarı ve kırmızı renklere sahip olduğunu gösteriyor. Bunun atmosfere giren Çin Roketinin yanması sonrası ortaya çıktığı belirtiliyor.

Çin'e ait Long March 5B tipi roketin kontrolden çıkması sonrası roketin Türkiye de dahil pek çok kenti tehdit ettiği açıklanmıştı.

Dün yapılan resmi açıklamada roketin yerel saat ile 10.24'te (TSİ 05.24) Hint Okyanusu'na düştüğü bilgisi yer almıştı.

2024'TEN SONRA UZAYDAKİ TEK İSTASYON OLACAK

Çin bu roketi yörüngede inşasına başladığı uzay istasyonu projesi kapsamında ateşlemişti.

Uzayda halihazırda ABD, Kanada, Japonya, Rusya ve Avrupa ülkelerinin birlikte çalıştığı Uluslararası Uzay İstasyonu bulunuyor.

Ancak Uluslararası Uzay İstasyonu’nun görevi 2024’te sona erecek. Çin Uzay İstasyonu 2024’ten sonra yörüngedeki tek uzay istasyonu olacak.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşacak istasyon tamamlandığında Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

"Tienhı" modülünün ardından, "Vıntien" (Gökleri Aramak) ve "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) adlarını taşıyan laboratuvar modülleri 2022'de uzaya yollanacak.

Ana iskeletin oluşmasının ardından, sonraki yıllarda "Şüntiyen" (Gökleri Dolaşmak) adlı uzay teleskobu ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.

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