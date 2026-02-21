UFO dosyasını Trump açıyor

Haberin Devamı

ABD’nin eski başkanı Barack Obama’nın geçen hafta katıldığı bir podcast programında uzaylıların gerçek olup olmadığına ilişkin soruya “Gerçekler ama ben görmedim” yanıtını vermesi dünyayı adeta karıştırdı. Sosyal medyada binlerce kez izlenen söz konusu podcast’in yarattığı rüzgâr ABD Başkanı Donald Trump’a kadar ulaştı. Trump, önceki gün Air Force One uçağında bir gazetecinin Obama’nın ifadelerini hatırlatarak “Dünya’yı ziyaret eden insan dışı varlıklara dar herhangi bir kanıt gördünüz mü” sorusuna verdiği yanıtta Obama’yı “gizli bilgileri açığa vurmakla” suçladı.

YAYINLANSIN TALİMATI

Uzaylıların gerçek olup olmadığını bilmediğini belirterek, bu konuda fikri olmadığını ve asla bu konu hakkında konuşmayacağını kaydeden Trump, “Belki bazı belgelerin gizliliğini kaldırarak onu (Obama) zor durumdan kurtarabilirim” dedi. Ardından sosyal medya platformu Truth Social’da bir paylaşım yaparak “sözünü” yerine getirdi. Trump, paylaşımında “gösterilen büyük ilgiye” dayanarak, Savunma Bakanı ve diğer ilgili bakanlık ile kurumlara, uzaylılar ve dünya dışı yaşam, “tanımlanamayan anormal fenomen” ile UFO’larla ilgili dosyaları tespit edip yayınlama süreçlerini başlatmaları için talimat vereceğini açıkladı. Öte yandan Trump’ın gelini Lara Trump da son haftalarda katıldığı bir podcast yayınında, “başkanın uzaylılarla ilgili uygun zamanda yapmayı planladığı bir konuşma hazırladığını” öne sürmüştü.