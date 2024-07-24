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Ucuz HIV ilacı için kampanya

Güncelleme Tarihi:

#ABD#HIV#Kampanya
Ucuz HIV ilacı için kampanya
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 07:00

Araştırmacılar, şimdiye kadar “HIV aşısına en yakın” olarak tanımlanan ilacın, 40 dolara (yaklaşık 1400 TL) mal edilebileceğini açıkladı.

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ABD’li ilaç devi Gilead tarafından satılan ilacın fiyatı, şu anda ilk yıl için 42 bin 250 dolar. Her altı ayda bir enjeksiyon yoluyla verilen ilaç enfeksiyonu önlüyor ve halihazırda enfekte olan kişilerde HIV’i baskılayabiliyor. Almanya’da düzenlenen 25. Uluslararası AIDS Konferansı’nda sunulan bir çalışmada uzmanlar, şirketin izin vermesi halinde, ilacın yüzde 30 kâr payıyla birlikte yılda 40 dolara mal olacak şekilde üretilebileceğini duyurdu. Araştırmacılar şimdi Gilead’ın ilacın lisansını vermesi yönünde bir kampanya yürütüyor.

 

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#ABD#HIV#Kampanya

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