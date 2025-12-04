×
Uçuşlar iptal oldu: Havalimanlarında kaos yaşandı

#Hindistan#Indigo#Uçuş İptalleri
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2025 11:50

Hindistan'ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo'nun, mürettebat eksikliği, teknik sorunlar ve havaalanı yoğunluğu gibi nedenlerle 250'den fazla uçuşunu daha iptal ettiği bildirildi.

Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan'da, dün 150'nin üzerinde uçuşu iptal edilen IndiGo Havayolu Şirketi'ndeki "operasyonel sıkıntılar" yaşamaya devam ediyor.

Hindustan Times'a konuşan yetkililer, hava yolu şirketinin, Yeni Delhi'de 33, Haydarabad'da 68, Mumbai'da 85 ve Bangalore'da 73 olmak üzere 250'nin üzerinde uçuşunun iptal edildiği bilgisini paylaştı.

Yetkililer ayrıca, çeşitli bölgelerde daha fazla uçuşun iptal edilmesinin beklendiğine işaret etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise iptal edilen ve geciken uçuşlar nedeniyle havaalanlarında kalabalık oluştuğu görüldü.

 

150'NİN ÜZERİNDE UÇUŞ İPTAL EDİLMİŞTİ

IndiGo'nun dün, mürettebat eksikliği, teknik sorunlar ve havaalanı yoğunluğu gibi nedenlerle 150'den fazla uçuşunu iptal ettiği bildirilmişti.

Son dönemde IndiGo'nun "uçuş görev süresi sınırlamasından kaynaklı ciddi mürettebat sıkıntısı yaşadığı" aktarılmıştı.

Ulusal basında yer alan bilgilere göre, görev süresi sınırlamaları doğrultusunda şirket bünyesindeki hava yolu mürettebatının haftalık dinlenme süreleri 48 saate çıkarılmıştı.

