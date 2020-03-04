‘Uçuşa yasak bölge ilan edilmeli’

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump’a hitaben yazılı bir açıklama yapan Graham, dün Twitter’dan benzer çağrıda bulundu. Graham mesajında, “Türkiye’nin İdlib’de yaptıklarını takdir ediyorum. İnsani kriz daha da derinleşmeden, İdlib üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesinin zamanı geldi. Putin ve Esad savaş suçluları gibi davranıyorlar” dedi.