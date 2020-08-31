Uçurtma iplerine takılan çocuk 10 metre havalandı
Tayvan’da düzenlenen bir festivalde uçurtma iplerine takılan küçük kız yaklaşık 10 metre havalandı.
The National'ın haberine göre, Tayvan'ın kuzeyindeki Hsinchu kentinde düzenlenen festivalde büyük bir uçurtmanın ipine dolanarak 10 metre havalanan 3 yaşındaki kız seyircilerin yardımıyla yara almadan kurtarıldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, festival alanındaki izleyicilerin, havalanan küçük kızı yere düşmeden yakaladığı görülüyor.
Yetkililer kazadan sonra uçurtma festivalini sonlandırdı.
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