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Dünya
AA
Haber Giriş: 31.08.2020 - 12:23 | Son Güncelleme:

Uçurtma iplerine takılan çocuk 10 metre havalandı

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Tayvan’da düzenlenen bir festivalde uçurtma iplerine takılan küçük kız yaklaşık 10 metre havalandı.

The National'ın haberine göre, Tayvan'ın kuzeyindeki Hsinchu kentinde düzenlenen festivalde büyük bir uçurtmanın ipine dolanarak 10 metre havalanan 3 yaşındaki kız seyircilerin yardımıyla yara almadan kurtarıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, festival alanındaki izleyicilerin, havalanan küçük kızı yere düşmeden yakaladığı görülüyor.

Yetkililer kazadan sonra uçurtma festivalini sonlandırdı.

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