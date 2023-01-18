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Uçurtma ipleri boğazlarını kesti! 3'ü çocuk 6 kişi herkesin önünde can verdi

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#Hindistan#Uçurtma Festivali#Uçurtma
Uçurtma ipleri boğazlarını kesti 3ü çocuk 6 kişi herkesin önünde can verdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 13:42

Hindistan'da düzenlenen uluslararası uçurtma festivalinde 3'ü çocuk 6 kişi boğazlarında oluşan kesikler nedeni ile hayatlarını kaybetti

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Hindistan'da her yıl düzenlenen geleneksel uçurtma festivali bu yıl büyük bir felakete sahne oldu.

Gujarat kentinde düzenlenen 'Uttarayan festivali' için binlerce kişi kente akın etti.

Hafta sonundan beri katılımcılar uçurtmalarını uçurmak için evlerin teraslarında ve çatılarında konumlanırken yüzlerce kişi de gökyüzündeki şenliği izlemek için alanlarda toplandı.

Uçurtma ipleri boğazlarını kesti 3ü çocuk 6 kişi herkesin önünde can verdi

UÇURTMA İPLERİ BOĞAZLARINI KESTİ

Ancak bölgede düzenlenen en büyük eğlencelerden biri olan Uluslararası Uçurtma Festivalinde işler hiç beklenmediği kadar ters gitti.

Gökyüzünde uçan uçurtmaların ipleri gösteriyi izleyen 6 seyircinin boynuna dolandı.

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Yetkililer 3 çocuğun da aralarında bulunduğu kurbanın boğazlarında oluşan kesikler nedeni ile kan kaybından hayatını kaybettiğini duyurdu.

Uçurtma ipleri boğazlarını kesti 3ü çocuk 6 kişi herkesin önünde can verdi

Hayatını kaybeden çocukların yaşlarının 2,3 ve 7 olduğu öğrenildi.

Yerel medyada, hayatını kaybeden yetişkinlerden birinin 35 diğerinin ise 20 yaşında olduğu bilgisi yer aldı.

SEYİRCİLERİN GÖZLERİ ÖNÜNDE KAN KAYBINDAN ÖLDÜLER, 200 DE YARALI VAR

Alandaki seyirciler korkunç olaya anbean şahit olurken yaklaşık 200 kişinin de kesikler ve düşmeler nedeni ile yaralandığı açıklandı.

Mirror gazetesinde yer alan detaylara göre, hayatını kaybeden çocuklardan biri henüz iki yaşındaydı ve babasının yanında uçurtma ipinin boynuna dolanması ile feci bir şekilde can verdi.

Üç yaşındaki bir diğer kurban annesiyle birlikte eve yürürken boynu uçurtma ipi tarafından kesildi. Küçük çocuk acilen hastaneye kaldırılsa da hayatını kaybetti.

Uçurtma ipleri boğazlarını kesti 3ü çocuk 6 kişi herkesin önünde can verdi

UÇURTMA İPLERİ TUTKAL VE CAM PARÇALARI İLE KAPLANIYOR

Uluslararası uçurtma festivali (Uttarayan), Hint takvimine göre kışın bitip yazın başladığı bir dönemde yapılıyor. Festival için hazırlıklar günler öncesinden başlıyor.

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Katılımcılar rakiplerinin uçurtmalarını düşürebilmek için özel uçurtmalar hazırlıyorlar.

The Sun gazetesinde yer alan habere göre bu uçurtmaların yapımında tipik olarak hafif kağıtlar ve bambu kullanılıyor. Ancak uçurtmaların ipleri tutkal ve cam parçaları ile kaplandığı için kuruduğunda cildi kesecek kadar keskin bir hale geliyor.

UÇURTMA AVCISI ROMANINA KONU OLMUŞTU

Khaled Hosseini'nin 'uçurtma Avcısı' adlı ünlü romanına da konu olan uçurtma yarışmaları, daha önce de çok sayıda ölüme ve ciddi yaralanmalara neden olmuştu. 

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#Hindistan#Uçurtma Festivali#Uçurtma

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