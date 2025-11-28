×
‘Üçüncü sınıf bir muhabir O’... ‘Yaşlandı’ haberi Trump’ı kızdırdı

#New York Times#Katie Rogers#Donald Trump
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2025 07:00

ABD Başkanı Donald Trump, sağlık sorunları olabileceğini öne süren New York Times (NYT) haberine tepki gösterdi. Yakın zamanda “mükemmel bir sağlık kontrolünden” geçtiğini söyleyen Trump, haberi yazan Katie Rogers’a sert çıktı.

Truth Social hesabında, “Yakında batacak New York Times’ın radikal sol çılgınları, enerjimi kaybettiğime dair karalama haber yapmış. Oysa gerçekler bunun tam tersini gösteriyor. Haberin yazarı Katie Rogers yalnızca hakkımda kötü şeyler yazmakla görevlendirilmiş, içten de dıştan da çirkin, üçüncü sınıf bir muhabir” ifadelerini kullandı. NYT’nin haberinde, 79 yaşındaki ABD Başkanı’nın bu ayın başlarında Beyaz Saray’daki bir etkinlikte uyukladığının görüldüğü belirtilmiş, Trump’ın ilk dönemine kıyasla kamuya açık etkinliklere daha az katıldığı, programlarının çoğunun öğlen ve akşam saatleri arasında yapıldığına dikkat çekilmişti.

