‘Üçüncü sınıf bir muhabir O’... ‘Yaşlandı’ haberi Trump’ı kızdırdı

Truth Social hesabında, “Yakında batacak New York Times’ın radikal sol çılgınları, enerjimi kaybettiğime dair karalama haber yapmış. Oysa gerçekler bunun tam tersini gösteriyor. Haberin yazarı Katie Rogers yalnızca hakkımda kötü şeyler yazmakla görevlendirilmiş, içten de dıştan da çirkin, üçüncü sınıf bir muhabir” ifadelerini kullandı. NYT’nin haberinde, 79 yaşındaki ABD Başkanı’nın bu ayın başlarında Beyaz Saray’daki bir etkinlikte uyukladığının görüldüğü belirtilmiş, Trump’ın ilk dönemine kıyasla kamuya açık etkinliklere daha az katıldığı, programlarının çoğunun öğlen ve akşam saatleri arasında yapıldığına dikkat çekilmişti.