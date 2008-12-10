Uçuk deyip geçmeyin

Haberin Devamı

Bilim adamlarının ortaya çıkardığı yeni bulgulara göre uçuklara yol açan herpes virüsü, Alzheimer hastalığına yakalanan kişilerin beyinlerinde biriken protein plaklarının başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Manchester Üniversitesi'nden uzmanların yaptığı araştırmanın sevindirici olabilecek bir yönü ise uçukları tedavi etmek için kullanılan antiviral ilaçların, bunamayı da önleyebiliyor olması.

Bilim adamlarının bulguları, Journal of Pathology [Patoloji Dergisi] adlı bilimsel yayında yer aldı.

Profesör Ruth Itzhaki ve arkadaşları, Alzheimer hastalarının beyinlerinde, "Tip 1 herpes simpleks virüsünün" (HSV) DNA izlerine ulaştı.

Ekip daha önce de, farelerin sinir hücrelerindeki HSV1 enfeksiyonunun, protein plaklarının başlıca bileşeni olan beta amiloidin tortularının birikmesine yol açtığını ortaya koymuştu.

'Kuvvetli bir kanıt'

Haberin Devamı

Bilim adamları bu virüsün pek çok yaşlı insanın ve belirli bir genetik faktöre sahip olduğu için Alheimer hastalığı geçirme riski yüksek olan insanların beyinlerinde var olduğunu da ortaya koymuşlardı.

Tüm bu verileri bir arada ele alan bilim adamları, uçuğa yol açan virüsün Alzheimer hastalığına bağlı bunamaya da yol açtığına dair kuvvetli kanıtlar bulduklarını söylüyor.