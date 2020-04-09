‘Ücretsiz sağlık’ diyen Sanders yarıştan çekildi

Uzun süre “favori” aday olarak kampanyasını yürüten Sanders’ın çekilmesiyle, eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden Demokrat cephede tek aday olarak kaldı. Korona salgını devam ederken Sanders’in ücretsiz sağlık sistemi vaadi öne çıkıyordu. Sanders kararını ilan ederken yaptığı konuşmada, “Korkunç koronavirüs salgını, işveren temelli mevcut sağlık sistemimizin ne kadar saçma olduğunu ortaya koydu. Ekonomik kriz sadece büyük bir işsizliğe neden olmayacak, aynı zamanda milyonlarca Amerikalının sağlık sigortalarını kaybetmeleriyle sonuçlanacak. Amerikalılara, işveren temelli sigorta sisteminin ne kadar iyi olduğu defalarca söylense de, bu iddialar artan sayıda işsizin bugün doktor faturalarını nasıl ödeyeceği düşünüldüğünde kulağa boş geliyor. Sağlık hizmetleri çalışanlara sağlanan bir fayda değil, insan hakkı olarak görülmelidir” dedi. Sanders’in kararının ardından Trump, “Bernie destekçileri Cumhuriyetçi Parti’ye gelmeli” dedi. Partiler adaylarını resmen ağustostaki kongrelerde açıklayacak.