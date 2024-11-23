UCM’nin Netanyahu kararına hem destek hem tepki: Avrupa’dan birçok ülke ‘Tutuklarız’ dedi

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Birleşmiş Milletler’e bağlı UlusIararası Ceza Mahkemesi’nin Gazze’de bir senedir işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu olduğu gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği tutuklama kararı, dünyayı böldü. UCM’ye taraf bazı Avrupa ülkeleri mahkemenin hükmüne uyacaklarını açıklarken, Tel Aviv’in baş müttefiki ABD kararı utanç verici olarak nitelendirdi.

ROMA STATÜSÜNE SAYGI

BM’nin Roma Statüsü’ne imza atarak UCM’nin kararlarına uyma sözü veren 124 ülke bulunuyor. AB Dış Politika Temsilcisi Josep Borrell, UCM kararı için “Bu siyasi bir karar değil. Bu bir mahkemenin, uluslararası adalet mahkemesinin kararıdır. Mahkemenin kararına saygı duyulmalı ve uygulanmalıdır” dedi. AB üyesi ülkeler dahil Batılı hükümetlerden peş peşe karara uyacaklarına ilişkin açıklamalar geldi.

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- İtalya: Savunma Bakanı Guido Crosetto Netanyahu’nun ülkelerine gelmesi halinde tutuklayacaklarını aktarırken Başbakan Giorgia Meloni ise tutuklama kararına ilişkin yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki hafta İtalya’da toplanacak olan G7 bakanları UCM’nin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararını görüşecek. İsrail devletinin sorumluluğu ile Hamas arasında bir eşdeğerlik söz konusu olamaz” dedi.

- Hollanda: Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, UCM’nin kararına uyacaklarını ve Netanyahu’nun Hollanda’ya gelmesi halinde tutuklanacağını açıkladı. İsrail Dışişleri Bakanlığı ise açıklaması sebebiyle Veldkamp’ın 25 Kasım’da İsrail’e yapacağı ziyareti iptal ettiğini bildirdi.

- Belçika: Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, AB’nin tutuklama emrine uyması ve İsrail ile ortaklığı durdurması gerektiğini belirtti.

- İspanya: Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz, tutuklama emrine destek verdi. Diaz, “Filistin halkına yönelik soykırım cezasız kalamaz” açıklamasında bulundu.

- İsviçre: Federal Adalet Ofisi İletişim Sorumlusu Ingrid Ryser, ülkesinin 2001’de Roma Statüsü’nü onayladığını belirterek “Bu süreçte İsviçre’ye girmeleri halinde Netanyahu ve diğer sanıkları tutuklamakla yükümlüyüz” dedi.

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- Norveç: Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide “UCM, ciddi suçlar için hesap verebilirliğin sağlanmasında çok önemli rol oynuyor. Mahkemeye güvenimiz tam” açıklamasında bulundu.

- İrlanda: Başbakan Simon Harris, “İrlanda UCM’nin üstlendiği role saygı duymaktadır. Mahkemeye destek verecek pozisyonda olan herkes de acilen böyle yapmalı” açıklamasını yaptı.

- Slovenya, Litvanya, Estonya: Slovenya Başbakanı Robert Golob, ülkesinin karara tamamen uyacağını bildirdi. Litvanya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, UCM’nin kararlarının taraf olan tüm ülkeler için bağlayıcı olduğu belirtildi. Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna da, “Estonya, taraf olduğu UCM’nin tutuklama kararlarını dikkate almaktadır” ifadelerini kullandı.

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- Avustralya ve Kanada: Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, UCM kararına saygı duyacaklarını açıkladı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise “Uluslararası mahkemelerin tüm kararlarına uyacağız” dedi.

BERLİN VE LONDRA MESAFELİ

Bazı Batılı hükümetler ise UCM’nin kararına uyup uymayacaklarına ilişkin net açıklamalar yapmaktan kaçındı.

-Almanya: Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, “Ülke içinde atılacak adımlar titizlikle incelenecek” ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da tutuklama kararının Almanya’da uygulama açısından ne anlama geldiğinin incelendiğini söyledi.

- İngiltere: İçişleri Bakanı Yvette Cooper, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ya da Gallant’ın İngiltere’ye gelmesi halinde tutuklanıp tutuklanmayacağına yönelik soruları yanıtsız bıraktı.

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- Fransa: Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada tutuklama emrinin, “bir yargılama değil, bir suçlamanın resmileştirilmesi” olduğu belirtildi. Açıklamada Roma Statüsü’ne olan bağlılığın sürdüğü vurgulanırken, aynı zamanda “terör örgütü Hamas ile demokratik bir devlet olan İsrail arasında hiçbir denkliğin mümkün olmadığı” kaydedildi.

BİDEN’DAN SERT TEPKİ: UTANÇ VERİCİ

İSRAİL’in en büyük müttefiki ve Roma Statüsü’ne imza atmayan ülkelerden biri olan ABD, UCM’nin kararına sert tepki gösterdi. Beyaz Saray’dan ABD Başkanı Joe Biden adına yapılan açıklamada, “UCM’nin İsrailli liderler hakkında tutuklama emri çıkarması rezalettir” ifadesini kullandı. İsrail ile Hamas’ın “eş değer” olmadığını belirten Biden, İsrail’in güvenliğine yönelik tehditlere karşı her zaman Tel Aviv’in yanında yer alacaklarını yineledi. Mahkeme, Netanyahu ve Gallant ile beraber öldürüldüğü iddia edilen Hamas liderlerinden Muhammed Deif için de tutuklama emri çıkarmıştı.

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TRUMP YAPTIRIMA HAZIRLANIYOR

Öte yandan ABD’de seçimleri kazanan ve Ocak 2025’te işbaşı yapması beklenen Donald Trump’ın, göreve geldiğinde karar dolayısıyla UCM’ye yaptırım uygulayacağı belirtiliyor. İsrail kamu yayıncısı Kan’a konuşan Washington kaynakları, Trump yönetiminin UCM Başsavcısı Karim Khan’a ve tutuklama emri çıkaran yargıçlara karşı kişisel yaptırımlar getirmeyi düşündüğünü belirtti. Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı adayı Mike Waltz da “Ocak ayında UCM ve BM’nin antisemitik önyargılarına karşı güçlü bir yanıt bekleyebilirsiniz” açıklamasında bulundu.

PEKİN’DEN UCM’YE NESNELLİK ÇAĞRISI

ULUSLARARASI Ceza Mahkemesi’ne taraf olmayan Çin, mahkemeyi “nesnel” bir pozisyon almaya çağırdı. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Jian, gazetecilerin sorusu üzerine “Çin, UCM’nin nesnel ve adil bir pozisyon almasını ve yetkilerini yasaya uygun şekilde kullanmasını umuyor” açıklamasında bulundu. Jian, “Filistin sorununda, Çin her zaman adalet ve uluslararası hukukun yanında durmuştur. Çin, uluslararası insancıl hukuk dahil uluslararası hukuka aykırı olan tüm eylemlere karşı çıkıyor, sivillere zarar veren ve sivil tesisleri saldıran her türlü girişimi kınıyor” ifadelerini kullandı.

NETANYAHU: HAYDUT BAŞSAVCI

TUTUKLAMA kararını tanımadıklarını açıklayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, UCM Başsavcısı Karim Khan’a yüklendi. Mahkemenin kendisi ve Gallant’a “hayali suçlar yönelttiğini” iddia eden Netanyahu, kararın “tek ve biricik Yahudi devletine karşı antisemitik duygularla hareket eden taraflı yargıçlar” tarafından alındığını söyledi. Khan hakkında cinsel suçlamalar bulunmasına atıfta bulunan Netanyahu, “Demokratik olarak seçilmiş İsrail devleti başbakanı ve eski savunma bakanımız hakkında tutuklama emri çıkarma kararı, cinsel taciz suçlamalarından kurtulmaya çalışan bir haydut savcı tarafından verildi” dedi.

ORBAN ÇIKINTILIK YAPTI: NETANYAHU’YU DAVET EDECEĞİM

AVRUPA’dan UCM’nin kararına ilk net itiraz ise AB Dönem Başkanı Macaristan’dan geldi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, karara tepki olarak Netanyahu’yu ülkesine davet edeceğini açıkladı. Mahkemenin devam eden çatışmaya müdahale ettiğini iddia eden Orban, “Netanyahu’yu Macaristan’ı ziyaret etmeye davet edeceğim ve gelmesi halinde kendisine UCM kararının Macaristan’da hiçbir etkisi olmayacağını garanti edeceğim” diye konuştu. İsrail lideri Netanyahu, Orban’ın sözlerini memnuniyetle karşıladığını belirterek “Çirkin kararın arkasında duranların utanç verici zayıflığı karşısında Macaristan, adalet ve hakikatin yanında duruyor” açıklamasında bulundu.