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UCM, Taliban liderleri için tutuklama emri çıkaracak

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#ULUSLARARASI Ceza Mahkemesi#Karim Han#Afganistan
UCM, Taliban liderleri için tutuklama emri çıkaracak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 07:00

ULUSLARARASI Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Han, Afganistan’daki Taliban hükümetinin üst düzey liderlerine karşı “kadınlara ve kızlara yönelik zulüm nedeniyle tutuklama emri çıkaracaklarını” söyledi.

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Han, Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade ve Başyargıç Abdülhakim Hakkani’nin “cinsiyete dayalı insanlığa karşı suçlardan sorumlu olduklarına dair” makul gerekçeler olduğunu söyledi. UCM yargıçları şimdi tutuklama emri çıkarılıp çıkarılmayacağına karar verecek.

ŞERİAT GEREKÇE DEĞİL

Savcılığın açıklamasına göre, Ahundzade ve Hakkani, Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirdiği 15 Ağustos 2021’den bu yana, ülke genelinde kadın ve kız çocuklarına yönelik temel insan haklarını ihlal eden sistematik zulüm politikasından sorumlu. Mahkemeye sunulan deliller arasında tanık ifadeleri, resmi kararnameler, adli raporlar ile görsel-işitsel materyaller bulunuyor. UCM’den yapılan açıklamada Taliban yönetiminin “temel insan haklarının ihlaline karşı “şeriat yönetimini” gerekçe gösteremeyeceği belirtildi. Afganistan yönetimi, söz konusu kararın siyasi motivasyonlu, çifte standartlı ve hukuki açıdan temelsiz olduğunu savundu. Afganistan dünyada kadınların ve kızların orta ve yüksek öğrenime erişiminin engellendiği tek ülke.

 

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#ULUSLARARASI Ceza Mahkemesi#Karim Han#Afganistan

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