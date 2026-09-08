Üçlü zirve ihtimali gündemde

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Ukrayna lideri Volodimir Zelenski dün yaptığı açıklamada, “Benim düşüncem Putin’in Trump’a ihtiyacı olduğu yönünde. Onu üzmek istemiyor” ifadelerini kullandı. ABD-Ukrayna-Rusya üçlü müzakere oturumunun devam etme ihtimalinin bulunduğunu belirten Zelenski, ‘Konuşmanın bir yolunu bulmamız için bu Eylül, Ekim ayına ihtiyacımız var’ dedi. Diğer yandan üçlü zirve ihtimaline dair Rusya tarafından da dikkat çekici bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD, Rusya ve Ukrayna arasında üçlü müzakerelere açık olduklarını belirterek, “Üçlü formattaki müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalini dışlamıyoruz ancak yeri ve tarihleri hakkında konuşmak için henüz erken” dedi. Peskov, ABD’li temsilcilerin Kiev’deki görüşmelerinin sonuçlarının Rusya’ya henüz iletilmediğini, Trump ile Putin arasında telefon görüşmesi yapılabileceğini söyledi. ABD’li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner 5 Eylül’de Moskova’da Rus lider Putin ile görüşmüş, ertesi gün Kiev’e giderek Ukrayna lideri Zelenski ile barış görüşmelerinde bulunmuştu.