Üçlü darbe paketi! Trump'a ilk meydan okuyan ülke İngiltere oldu...

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Gazeteye göre söz konusu yardım paketi Rusya işgalinin üçüncü yıldönümünü olan Pazartesi günü açıklanacak. 'Üçlü darbe' niteliğindeki paket askeri yardım ve yaptırımları içerirken, İngiliz medyası bunu 'Trump'a bir meydan okuma' olarak değerlendiriyor.



Telegraph'da yer alan bilgilere göre, üç farklı hükümet departmanını içeren önlem paketi Whitehall'da hazırlanıyor.





Yardımın askeri boyutlarını Savunma Bakanlığı'nın açıklaması bekleniyor. Tartışılan fikirlerden biri Ukrayna kuvvetleri için ekstra silahlar ancak bu henüz netleşmedi.

Dışişleri Bakanlığı Rusya'ya karşı büyük bir yaptırım hazırlığındayken, İçişleri Bakanlığı da "kirli Rus parası" üzerinde bir baskı başlatmayı amaçlıyor.

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Whitehall'daki yetkililer bu önlem paketini, İngiltere'nin Kiev'e verdiği desteğin altını çizmek üzere tasarlanmış “tam bir üçlü darbe” olarak tanımlıyor.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi “diktatör” olarak nitelendiren ve çatışmanın bir an önce sona ermesi için baskı yapan Trump, ABD ve Avrupa arasında Ukrayna savaşı konusunda giderek derinleşen görüş ayrılıklarının ortasında, İngiltere başbakanı Starmer'ı çatışmayı sona erdirmek için “hiçbir şey yapmamakla” suçladı.

BEYAZ SARAY HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYABİLİR

İngiltere'nin Ukrayna'ya yönelik yeni destek paketi Beyaz Saray'ı hayal kırıklığına uğratma riski taşıyor. Üst düzey bir hükümet kaynağı gazeteye yaptığı açıklamada bu yaklaşımı savunarak “Biz her zaman Ukrayna'yı en güçlü konuma getirmek istediğimizi söyledik, bu ister müzakerelere girmek için olsun isterse savaşın devam etmesi için olsun. Ukrayna'yı uzun zamandır söylediğimiz şekilde desteklemeye devam etmemiz doğru olacaktır.” dedi.



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İngiliz lider Perşembe günü Trump ile yüz yüze görüşmek üzere Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Beyaz Saray'ı ziyaret edecek. Görüşmede Londra ve Washington arasındaki farklılıkların mercek altına alınması bekleniyor.

Telegraph'ın edindiği bilgilere göre Starmer ziyareti sırasında gerilimi yatıştırmak amacıyla, Birleşik Krallık GSYİH'sinin yüzde 2,5'inin savunmaya harcanacağı tarihi (büyük olasılıkla 2030) açıklaması bekleniyor.

İngiliz Lider ayrıca Kral'ın İngiltere'ye resmi davetini de ABD başkanına iletecek. Bu sayede Trump modern tarihte bu onura iki kez nail olan ilk seçilmiş lider olacak.



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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu. Fox News'e verdiği röportajda İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un savaşı sona erdirmek için hiçbir şey yapmadığını söyleyen Trump, "Macron benim arkadaşım. Starmer da çok iyi bir adam, ancak ikisi de Rusya konusunda bir şey yapmadı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski hakkında da konuşan Trump, "Elinde hiçbir kart olmadan müzakere etmesini izliyorum. Elinde hiçbir kart yok ve bundan bıkıyorsunuz. Bıktım artık" diye konuştu.

Trump, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in kendisine Ukrayna’ya yaptığı ziyareti hakkında "Boşa giden ve tehlikeli bir gezi. Hoşuma gitmedi" dediğini söyledi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’nin Rusya ile barış görüşmelerine katılmamaktan şikayet etmesine değinen Trump, "Üç yıldır orada. Bakın ülkesine ne oldu, yerle bir oldu. Dolayısıyla görüşmelerde bulunmasının çok önemli olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.