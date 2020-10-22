Üçlü buluştu, hedefleri yine Türkiye oldu

Türkiye’yi bölgede gerginliği arttırmakla suçlayan üçlü, KKTC’nin Maraş açılımını kınadı. Özellikle Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, geçmiş zirvelerde olmadığı kadar Türkiye’ye sözlü saldırdı.

Anastasiadis, Türkiye’yi bölgede gerginliği arttırmakla suçlayan açıklamalar yaptı. Miçotakis ise, “Türkiye Kafkaslar’dan Libya’ya Somali’den Ege’ye varıncaya kadar bölgede imparatorluk hayaliyle tehlikeli eylemlerde bulunuyor. AB’den silah ambargosu istedik, çünkü Türkiye Kıbrıs ve Yunanistan’a karşı kullanabilir” diye konuştu. Mısır lideri Sisi ise, Yunan ve Rum liderlerin aksine, Türkiye’nin adını anmadı, ancak ima yoluyla, “Biz de 2016’da çok mülteci aldık, ama ekonomik gelir amacıyla tehdit olarak kullanmadık” suçlamasında bulundu.