Uçan taksi New York’ta

Güncelleme Tarihi:

#Elektrikli Hava Taksi#New York#Manhattan
Uçan taksi New York’ta
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2026 07:00

ELEKTRİKLİ hava taksileri New York eyaletinde ilk kez Manhattan şehri ile John F. Kennedy Havalimanı arasında test uçuşu gerçekleştirdi.

CNN International’ın haberine göre; elektrikli hava taksi şirketi Joby Aviation, New York’ta iki nokta arasında ilk elektrikli dikey kalkış ve iniş tanıtım uçuşlarını gerçekleştirdi. Araç, drona benzeyen tasarımıyla dikkat çekiyor ve pilot dahil beş yolcu taşıyabiliyor. Şirket, bu araçların helikopterlerden daha sessiz olduğunu ve elektrikli olmaları sayesinde sıfır emisyon ürettiğini belirtiyor. Şirket, halihazırda Manhattan’ın Lower ve Midtown bölgelerindeki mevcut helikopter pistlerinden JFK Havalimanı’na 10 dakikadan kısa sürede gitmeyi amaçlıyor. Normalde bu mesafe araçla 1-2 saat sürebiliyor.

 

 

#Elektrikli Hava Taksi#New York#Manhattan

