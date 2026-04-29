Uçan taksi New York’ta

CNN International’ın haberine göre; elektrikli hava taksi şirketi Joby Aviation, New York’ta iki nokta arasında ilk elektrikli dikey kalkış ve iniş tanıtım uçuşlarını gerçekleştirdi. Araç, drona benzeyen tasarımıyla dikkat çekiyor ve pilot dahil beş yolcu taşıyabiliyor. Şirket, bu araçların helikopterlerden daha sessiz olduğunu ve elektrikli olmaları sayesinde sıfır emisyon ürettiğini belirtiyor. Şirket, halihazırda Manhattan’ın Lower ve Midtown bölgelerindeki mevcut helikopter pistlerinden JFK Havalimanı’na 10 dakikadan kısa sürede gitmeyi amaçlıyor. Normalde bu mesafe araçla 1-2 saat sürebiliyor.