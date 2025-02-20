Uçan kaleler yine Ortadoğu’da: ABD’den İran’a B-52’lerle gözdağı

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ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir çift B-52 stratejik bombardıman uçağı, Ortadoğu üzerinde uçtu. Görev uçuşu, İsrail’in Tahran’ın nükleer tesislerine saldırı tehdidinde bulunduğu bir zamanda gerçekleşti.

CANLI MÜHİMMAT KULLANILDI

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), hava kuvvetlerinin “bölgedeki yeteneklerini göstermek için” 17 Şubat’ta Ortadoğu’da bir bombardıman görev gücü yürüttüğünü açıkladı. İki B-52 bombardıman uçağı, İngiltere’nin Kraliyet Hava Kuvvetleri Fairford Hava Üssü’nden havalandı ve Ortadoğu’daki dokuz ülkenin hava sahasını geçti. Görev kapsamında havada yakıt ikmali yapıldı ve “birkaç ortak ülkedeki” hedef menzillerine canlı mühimmat atıldı. Ayrıca, ABD F-15’leri ve dört ortak ülke, görev boyunca bombardıman uçaklarına eşlik etti. CENTCOM komutanı General Michael Erik Kurilla, “Görevler, ABD’nin projeksiyon yeteneğini ve bölgede çatışmayı genişletmek veya tırmandırmak isteyen herhangi bir devlet veya devlet dışı aktöre yanıt verme yeteneğini gösteriyor” açıklamasında bulundu.

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30 TON SİLAH TAŞIYOR

Trump’ın selefi Joe Biden, Kasım 2024’te İsrail’i savunmak ve İran’ı caydırmak amacıyla B-52 uçaklarını bölgeye konuşlandırıldığını duyurmuştu. B-52’ler 30 ton mühimmat taşıma kapasitesine sahip ve çok yüksek irtifalardan bombalama operasyonları yapabiliyor. Uçakların bölgedeki varlığı, ABD’nin müttefiki İsrail’e destek için 2023’ten bu yana Ortadoğu’daki askeri varlıklarını arttırma stratejinin parçası olarak görülüyor.

‘MISIR İZİN VERMEDİ’ İDDİASI

MISIR’ın, B-52 stratejik bombardıman uçağının hava sahasından geçiş talebini reddettiği iddia edildi. Defence News haber sitesine konuşan kaynaklar, B-52’lerin İngiltere’den havalandıktan sonra Mısır’ın hava sahası üzerinden geçiş izni vermemesi nedeniyle Girit’in güneyinde bir süre havada beklediğini söyledi. Üst düzey görüşmelerin ardından Kahire izin vermiş.