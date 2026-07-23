'Uçan Ferrari' için geri sayım: Tarih verildi

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ABD'nin KAAN savaş uçağında kullanılacak 80 adet F110 motoru için beklenen ihracat onayını verdiğini açıkladı. Demiroğlu, HÜRKUŞ-2'nin son testlerinin tamamlandığını belirterek, Türk Hava Kuvvetleri pilotlarının uçak için yaptığı "Uçan Ferrari" yorumunu da paylaştı.

KAAN İÇİN 80 F110 MOTORUNA ABD'DEN ONAY

İngiltere'de düzenlenen Farnborough Havacılık Fuarı'nda uluslararası savunma basınına konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ABD'den KAAN'ın seri üretiminde kullanılacak 80 adet General Electric (GE) üretimi F110 motoru için beklenen ihracat lisansının resmen onaylandığını duyurdu.

Haberin Devamı

Breaking Defense'e konuşan Demiroğlu, 9 Temmuz itibarıyla ABD'deki yasal inceleme sürecinin sorunsuz tamamlandığını belirterek şunları söyledi:

"F110 motorlarından prototiplerimiz için halihazırda 10 adetimiz Ankara'da hazır bulunuyor. Seri üretim için ise 80 adet motor satın alıyoruz. İhracat lisansı 9 Temmuz'da onaylandı ve Kongre'den geçti. Gerisi standart prosedürler. Motorları zamanında teslim almak için General Electric (GE) yetkilileriyle birlikte çalışacağız. Seri üretime en az iki buçuk yıl olduğu için Türk Hava Kuvvetleri'ne yönelik seri üretimi desteklemekte bir sorun yaşamayacağız."





GE'DEN KAAN PROGRAMINA DESTEK MESAJI

Motor üreticisi GE Aerospace de KAAN programına ilişkin desteğini yineledi.

Şirketten yapılan açıklamada, "GE Havacılık ve Uzay Sanayii, Türkiye ve Türk Hava Kuvvetleri ile uzun süredir devam eden ortaklığımızdan gurur duyuyor. GE Havacılık ve Uzay Sanayii, onlarca yıldır Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 filosuna güç sağlıyor ve HÜRJET ile KAAN programlarında ilerleme kaydederken, onların gelişimini desteklemekten onur duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

HÜRKUŞ-2'NİN TESTLERİ TAMAMLANDI

Demiroğlu, HÜRKUŞ-2 programında da önemli bir aşamaya gelindiğini açıkladı.

Son testlerin iki uçakla tamamlandığını ve kabul sürecinin başladığını belirten Demiroğlu, Türk Hava Kuvvetleri'ne toplam 55 adet HÜRKUŞ-2 teslim edileceğini söyledi.

PİLOTLARDAN DİKKAT ÇEKEN YORUM: "UÇAN FERRARİ"

HÜRKUŞ-2'nin test performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demiroğlu, uçağın son kullanıcıdan tam not aldığını ifade etti.

Türk Hava Kuvvetleri'nin uçakla ilgili değerlendirmesine değinen Demiroğlu, "HÜRKUŞ-2 için 'uçan Ferrari' yorumunu yaptılar. Son kullanıcı uçağı çok sevdi." dedi.

Haberin Devamı

Demiroğlu, yerli eğitim uçağının test süreçlerinde sergilediği performansın sınırları zorladığını vurgulayarak, "Uçan Ferrari" benzetmesinin bizzat uçağı kullanan pilotlardan geldiğini belirtti.