Uçan arabalar havada çarpıştı

Haberin Devamı

Çin’in kuzeydoğusunda düzenlenen uçan araba gösterisi sırasında iki araç havada çarpıştı. Kazada pilotlardan biri hafif yaralandı, araçlardan biri ise yere düşerek alev aldı.

Kazanın, beş günlük hava gösterisi için hazırlıkların sürdüğü Çangçun kentinde meydana geldiği açıklandı. Çarpışan uçan arabaların, Çinli elektrikli araç devi Xpeng’in yan kuruluşu Xpeng Aeroht tarafından geliştirilen elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) araçları olduğu belirtildi.

Şirketin CNN International’a yaptığı açıklamada, çarpışmanın “yetersiz mesafe” nedeniyle yaşandığı bildirildi. Açıklamada, “Araçlardan biri, gövdesinde hasar meydana gelirken iniş sırasında alev aldı” denildi.

Flying Car collision in China raised safety concerns for eVTOL Industry for the Urban Air Mobility (UAM) networks while confronting real-world risks.



The flying car collision in Changchun shocked a crowd during an airshow rehearsal on September 16, raising questions on… pic.twitter.com/FdXmJeLtVK — FL360aero (@fl360aero) September 17, 2025

“Olay yerindeki tüm personel güvende. Yerel yetkililer acil durum önlemlerini düzenli bir şekilde tamamladı” ifadelerini kullanan şirket, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Haberin Devamı

CNN International'ın aktardığı bilgiye göre, eVTOL araçları, Çin’in “alçak irtifa ekonomisi” kurma planlarının merkezinde bulunuyor. Bu ekonomi modeli; uçan taksiler, drone teslimatları ve 3.000 metrenin altındaki hava sahasında gerçekleştirilecek diğer uygulamaları kapsıyor.

Geçen yıl Çin Komünist Partisi, yıllık çalışma raporunda ilk kez “alçak irtifa ekonomisi”ne yer verdi. Devlet ajansı Xinhua’nın aktardığına göre Çin Sivil Havacılık Kurumu, sektörün 2025’te 206 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne, 2035’te ise 482 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

Xpeng Aeroht ve diğer üreticiler, turizm, lojistik, tarım ve afet yardımı gibi sektörlerdeki fırsatlardan yararlanmak için yatırımlarını hızlandırıyor. Şirket, kendi internet sitesinde Asya’nın en büyük uçan araba üreticisi olduğunu vurguluyor.