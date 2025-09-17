×
Uçan arabalar havada çarpıştı

#Uçan Araba Kazası#Çin#Hava Gösterisi
Çin’deki hava gösterisi provasında iki uçan araba birbirine girdi. Araçlardan biri, kaza nedeniyle alev alarak yere düşerken pilotlardan biri yaralandı.

Çin’in kuzeydoğusunda düzenlenen uçan araba gösterisi sırasında iki araç havada çarpıştı. Kazada pilotlardan biri hafif yaralandı, araçlardan biri ise yere düşerek alev aldı.

Kazanın, beş günlük hava gösterisi için hazırlıkların sürdüğü Çangçun kentinde meydana geldiği açıklandı. Çarpışan uçan arabaların, Çinli elektrikli araç devi Xpeng’in yan kuruluşu Xpeng Aeroht tarafından geliştirilen elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) araçları olduğu belirtildi.

Şirketin CNN International’a yaptığı açıklamada, çarpışmanın “yetersiz mesafe” nedeniyle yaşandığı bildirildi. Açıklamada, “Araçlardan biri, gövdesinde hasar meydana gelirken iniş sırasında alev aldı” denildi.

“Olay yerindeki tüm personel güvende. Yerel yetkililer acil durum önlemlerini düzenli bir şekilde tamamladı” ifadelerini kullanan şirket, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

CNN International'ın aktardığı bilgiye göre, eVTOL araçları, Çin’in “alçak irtifa ekonomisi” kurma planlarının merkezinde bulunuyor. Bu ekonomi modeli; uçan taksiler, drone teslimatları ve 3.000 metrenin altındaki hava sahasında gerçekleştirilecek diğer uygulamaları kapsıyor.

Geçen yıl Çin Komünist Partisi, yıllık çalışma raporunda ilk kez “alçak irtifa ekonomisi”ne yer verdi. Devlet ajansı Xinhua’nın aktardığına göre Çin Sivil Havacılık Kurumu, sektörün 2025’te 206 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne, 2035’te ise 482 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

Xpeng Aeroht ve diğer üreticiler, turizm, lojistik, tarım ve afet yardımı gibi sektörlerdeki fırsatlardan yararlanmak için yatırımlarını hızlandırıyor. Şirket, kendi internet sitesinde Asya’nın en büyük uçan araba üreticisi olduğunu vurguluyor.

