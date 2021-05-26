Uçaktan indirilen gazeteciye işkence iddiası: ‘Oğlumun burnu ve dişleri kırılmış’

23 Mayıs’ta Ryanair Havayolları’na ait 171 yolculu uçağın Mig-29 savaş uçağı eşliğinde zorla Belarus’un başkenti Minsk’e indirilmesinin ardından gözaltına alınan 26 yaşındaki muhalif gazeteci Roman Protaseviç’in gözaltında kötü muamele gördüğü öne sürüldü. Protaseviç’in tutuklama sonrası yayınlanan görüntülerini yorumlayan anne ve babası, oğullarının şiddete maruz kaldığını savundu.

‘MORLUKLARI MAKYAJLAMIŞLAR’

Protaseviç’in “Suçlu olduğumu kabul ediyorum” dediği görüntüleri değerlendiren anne Natalya Protaseviç, “Bu benim oğlum, ancak aynı zamanda çok farklı birisi. Ona işkence yapıldığını düşünüyorum. Burnu kırık ve en azından bir dişi yerinde yok. Anlaşılan kamera karşısına çıkarmadan önce morlukları gizlemek için makyaj yapmışlar” açıklamasında bulundu.

‘HAYATINDAN ENDİŞELİYİM’

Baba Dmitriy Protaseviç de benzer ifadeler kullandı. Oğlunun burnunun kırık olduğunu vurgulayan Dmitriy, “Bize onu gösterdiler, ancak ben hayatı için hâlâ endişe duyuyorum. Çekimin mizansen olduğunu düşünüyorum. Burnunu kesin kırmışlar. Umarım günün birinde ona kavuşuruz” diye konuştu.

‘İLAÇ VERİLMİŞ OLABİLİR’

Geçen yılki Belarus başkanlık seçimlerinde Lukaşenko’nun rakibi olan ve şu an sürgünde bulunan muhalefet lideri Svetlana Tihanovskaya ise Protaseviç’e ilaç verildiğini iddia etti. Tihanovskaya, “Video çekimindeki sözler Roman Protaseviç’e ait olamaz. Arkadaşımıza gizli servislerin kullandığı, bilinci körelten birtakım özel ilaçlar verildiğini düşünüyorum” dedi.

HAMAS KINADI

Öte yandan Belarus yönetiminin “Uçakta bomba olduğu ihbarını Filistin’deki Hamas örgütü üyelerinden aldık” açıklamasına Hamas’tan sert tepki geldi. Hamas’ın açıklamasında, “Günümüz dünyası kapalı bir kutu değil. Gerçekler anında ortaya çıkıyor. Belarus yönetimini bizi bu tuhaf olaya alet etmesini kınıyoruz” dendi.

TÜRKİYE DE ETKİLENEBİLİR

Avrupa ülkeleri , olayın ardından Belarus hava sahasını kullanmayacaklarını ve Belarus uçaklarını ülkelerine kabul etmeyeceklerini ilan etti. Ukrayna’nın da benzer bir karar alması Belarus ile Türkiye arasında yapılan uçuşları da tehlikeye attı. Rusya’nın Türkiye’ye uçuşu kapatmasının ardından binlerce Rus vatandaşı Minsk üzerinden aktarmalı olarak Türkiye’ye geliyordu. Ukrayna‘nın Belarus uçaklarına kapatılmasıyla Minsk yolu da kapanmış olacak. Turizme yönelik bu engel THY seferlerinin arttırılmasıyla çözülebilir.

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