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Uçakta maskesiz parti kötü bitti... Başbakan kızgın: Aptallar!

#Kanada#Justin Trudeau#Koronavirüs
Uçakta maskesiz parti kötü bitti... Başbakan kızgın: Aptallar

Kanada'da bir uçakta maskesiz parti yapan TV yıldızları ve influencerlardan oluşan grup hiçbir havayolu onları eve götürmediği için Meksika'da mahsur kaldı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau sorumsuz kalabalık için 'Aptallar' ifadesini kullandı.

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Kanada ‘da bir uçakta maskesiz parti yapan, içki içen ve taşkınlık yapan bir grup yolcu, birden fazla havayolunun eve dönüş uçuşlarını reddetmesinin ardından şimdi Meksika'nın Cancun kentinde mahsur kaldı.

ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER

Yetkililer görüntülerin Journal de Montreal'den Francis Pilon tarafından yayınlanmasının ardından, 30 Aralık'ta Montreal'den yapılan bir uçuşta koridorda dans eden, içkileri etrafa döken ve kameraya e-sigara dumanı üfleyen parti müdavimlerinin videoları karşısında şok oldular.

ÇOĞU TV YILDIZI VE SOSYAL MEDYA FENOMENİ

Pilon'un bildirdiğine göre, uçaktakilerin birçoğu realite TV yıldızları veya sosyal medya fenomenleri. Sayıları 100 ‘ü bulan yolcular o kadar taşkınlık yaptı ki, uçuş görevlileri kabinden mümkün olduğunca kaçınmaya çalıştı.

Uçakta maskesiz parti kötü bitti... Başbakan kızgın: Aptallar

BİR ÇOK HAVAYOLU REDDETTİ

Etkinliğin organizatörü James William Awad, dönüş yolculuklarının kendilerini Cancun'a uçuran havayolu şirketi Sunwing tarafından iptal edildiğini söyledi.

CNN'in bildirdiğine göre, Air Canada ve Air Transat gibi diğer havayolları da mürettebat ve diğer yolcular için güvenlik sorunları olduğunu öne sürerek onları Montreal'e geri götürmeyi reddetti.

Sunwing, parti müdavimlerinin dönüş uçuşu için, uçaktayken ayık olmalarını, tuvaleti kullanmadıkları sürece oturmalarını ve güvenlik personelinin masrafları Awad'a ait olmak üzere onlarla uçmalarına izin vermelerini gerektiren koşulları sıraladığını söyledi.

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ÖZEL BİR GRUP OLDUKLARINI İDDİA EDİYORLAR

Etkinliğin organizatörü, Kendini özel bir özel grup olarak tanımlayan ‘111 Private Club’ adlı organizasyon tarafından yapılan ve sadece özel davetiye ile katılınabilen gezinin, ilk seyahat etkinlikleri olduğunu söyledi. Gezideki herkesin Cancun'a giden uçağa binmeden önce COVID-19 için test edildiğini de sözlerine ekledi.

Uçakta maskesiz parti kötü bitti... Başbakan kızgın: Aptallar

KANADA BAŞBAKANI ÇİLEDEN ÇIKTI: APTALLAR

Ancak Associated Press'e göre, parti uçağının Montreal'in pandemi kurallarını bariz bir şekilde göz ardı edişi, partiye gidenleri "aptallar" olarak adlandıran ve görüntülerin kabul edilemez olduğunu söyleyen Başbakan Justin Trudeau'nun öfkesini çoktan topladı.

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Transport Canada olayla ilgili tam bir soruşturma başlattı. AP'ye göre, ulaştırma departmanının kurallarını ihlal ettiği tespit edilenler, her ihlal için 3.938 dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

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