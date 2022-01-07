Uçakta maskesiz parti kötü bitti... Başbakan kızgın: Aptallar!

Kanada ‘da bir uçakta maskesiz parti yapan, içki içen ve taşkınlık yapan bir grup yolcu, birden fazla havayolunun eve dönüş uçuşlarını reddetmesinin ardından şimdi Meksika'nın Cancun kentinde mahsur kaldı.
ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER
Yetkililer görüntülerin Journal de Montreal'den Francis Pilon tarafından yayınlanmasının ardından, 30 Aralık'ta Montreal'den yapılan bir uçuşta koridorda dans eden, içkileri etrafa döken ve kameraya e-sigara dumanı üfleyen parti müdavimlerinin videoları karşısında şok oldular.
ÇOĞU TV YILDIZI VE SOSYAL MEDYA FENOMENİ
Pilon'un bildirdiğine göre, uçaktakilerin birçoğu realite TV yıldızları veya sosyal medya fenomenleri. Sayıları 100 ‘ü bulan yolcular o kadar taşkınlık yaptı ki, uçuş görevlileri kabinden mümkün olduğunca kaçınmaya çalıştı.
ÖZEL BİR GRUP OLDUKLARINI İDDİA EDİYORLAR
Etkinliğin organizatörü, Kendini özel bir özel grup olarak tanımlayan ‘111 Private Club’ adlı organizasyon tarafından yapılan ve sadece özel davetiye ile katılınabilen gezinin, ilk seyahat etkinlikleri olduğunu söyledi. Gezideki herkesin Cancun'a giden uçağa binmeden önce COVID-19 için test edildiğini de sözlerine ekledi.
Transport Canada olayla ilgili tam bir soruşturma başlattı. AP'ye göre, ulaştırma departmanının kurallarını ihlal ettiği tespit edilenler, her ihlal için 3.938 dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.