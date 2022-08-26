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Uçakta korku dolu anlar... Pencere çatlayınca yolcular çığlık atmaya başladı!

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#Polonya#Uçak#ABD
Uçakta korku dolu anlar... Pencere çatlayınca yolcular çığlık atmaya başladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 13:07

Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Polonya Havayolları'na ait uçağın havadayken camının çatlaması yolcular arasında büyük paniğe yol açtı. Sosyal medyaya yüklenen videoda insanların çığlıklar içinde yardım istediği görülüyor.

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Polonya'nın başkenti Varşova'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Polonya Havayolları'na ait uçağın yolculuğu korku dolu dakikalara sahne oldu.

20 Ağustos'ta yaşanan olay uçakta olan bir TikTok kullanıcısının yayınladığı video ile ortaya çıktı ve kısa sürede viral hale geldi.

Uçakta korku dolu anlar... Pencere çatlayınca yolcular çığlık atmaya başladı

UÇUŞ SIRASINDA PENCERESİ ÇATLADI

Sorunsuz bir şekilde kalkan ve uçuşuna devam eden uçak ABD'nin John F Kennedy Havalimanı'na iniş yapmaya hazırlandığı sırada pencerelerinden biri çatladı.

YOLCULAR ÇIĞLIK ATMAYA BAŞLADI

Sosyal medyada 4 milyondan fazla izlenen videoda uçaktaki yolcuların pencerenin çatladığını fark etmesi ile büyük bir panik yaşadığı görülüyor. Pencerenin olduğu sıradaki yolcular koltuklarından fırlarken, bir kadının çığlık atarak mürettebata seslendiği duyuluyor.

Uçakta korku dolu anlar... Pencere çatlayınca yolcular çığlık atmaya başladı

Uçaktaki korku dolu anlar TikTok'a yüklenen video sayesinde saniye saniye görüntülendi

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Yolcuların yardım çığlığı sonrası yanlarına gelen mürettebat da camdaki çatlağı görünce bir an paniğe kapılıp arka tarafa doğru geçiyor.

UÇAK YOLCULUĞUNA DEVAM ETTİ

The Aviation Herald'da yer alan habere göre Boeing 787-8 mürettebatı camdaki çatlağı inceledikten sonra yolcuları sakin olmaya çağıran bir anons yaptı. Olay sırasında New York'un kuzey doğusunda yer alan uçak 10 bin feet'e alçaldı ve güvenli bir iniş için New York'a devam etti.

Sorunsuz bir şekilde havalimanına inen uçağın pencerelerinin değiştirileceği öğrenildi.

Uçakta korku dolu anlar... Pencere çatlayınca yolcular çığlık atmaya başladı

Uçağın mürettebatı yolcuları sakinleştirmeye çalışıyor

SORUNUN NE OLDUĞU AÇIKLANDI

Havayolundan yapılan açıklamada çatlağın sadece camı karartmak için kullanılan elektrofotokromatik tabakada olduğu belirtildi. Ara sıra yaşanan bu nadir durumda pilotlar genelde basıncı azaltmak için yüksekliklerini düşürüp yön değiştirme planı yaparlar. 

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Bu ayın başlarında yine Polonya Havayolları'na ait bir uçak, uçuşu sırasında ön camında çatlak oluştuğu için Varşova'ya geri dönmek zorunda kalmıştı.

14 Ağustos'ta Toronto yolculuğunu yapan uçağın mürettebatı çatlağı fark ettikleri anda kabin basınç kaybını önlemek için yüksekliklerini düşürmüş ve uçağı başarılı bir şekilde indirmeyi başarmıştı.

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