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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 01.06.2021 - 11:22 | Son Güncelleme:

Uçakta inanılmaz anlar... Kadın yolcu maske kavgasında rezalet çıkardı!

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Uçakta inanılmaz anlar... Kadın yolcu maske kavgasında rezalet çıkardı!

Koronavirüs salgını ortaya çıktığından beri hava ulaşımında maske kullanımının zorunlu kılınması dünyanın çeşitli yerlerinde uçaklarda şiddetli kavgalar çıkmasına sebep oluyor. Sosyal medyada paylaşılıp dünya çapında haber olan bu kavgaların son örneği İspanya'dan İtalya'ya giden yolcu uçağında yaşandı...

Koronavirüs salgınının başından beri uçuşlarda, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için tüm yolcuların uçuş süresi boyunca yüz maskesi takması zorunlu hale getirilmişti. Bu zorunluluk çoğu zaman uçaklarda maske kavgaları yaşanmasına sebep oluyor.

Bunun son örneği ise İspanya'dan kalkan yolcu uçağında, maske takmayı reddeden kadının uçağı adeta boks ringine çevirmesiyle yaşandı.

İbiza'dan Milano'ya giden Ryanair uçağında, öfkeli bir İtalyan kadın maske takmakla ilgili bir tartışma sırasında başka bir kadın yolcuya saldırırken görüntülendi. Olayın ne zaman yaşandığı tam olarak bilinmemekle birlikte o anların kamera görüntüleri YouTube'da paylaşılınca adeta dünyada viral hale gelerek yayıldı.

Uçakta inanılmaz anlar... Kadın yolcu maske kavgasında rezalet çıkardı
Yerel basında çıkan haberlere göre, diğer yolcular İtalyan kadından maskesini takmasını istedi. Kadın ise önce sözlü olarak hakaret ederek duruma tepki gösterdi.

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ABD bu görüntüleri konuşuyor Markette inanılmaz maske kavgası
ABD bu görüntüleri konuşuyor! Markette inanılmaz maske kavgası

Maskesiz olan ve maske takmayı şiddetle reddeden kadın gerginlik tırmandıkça, yolcuların üstüne tükürmeye ve onlara fiziksel olarak saldırmaya başladı. Kadının kendisine tepki gösteren kişilere tekmeler atarak saldırdığı anlar anbean kaydedildi.

Uçakta inanılmaz anlar... Kadın yolcu maske kavgasında rezalet çıkardı
Sosyal medyaya yansıyan video görüntülerinde uçuş ekibi, henüz kalkmamış olan uçaktan kadını indirmek için araya giriyor ve video görüntüleri, kadının dışarı çıkartılırken uçuş görevlilerine de saldırdığını gösteriyor.

Ryanair, tüm yolcuların uçuş sırasında burnu ve ağzı kapatan maske takmasını şart koşuyor. Maske sadece yemek veya içmek için çıkarılabiliyor.

Saldırıyı gerçekleştiren kadının uçaktan indirildikten sonra fiziksel saldırı ve hakaretten ceza alıp almadığı ise açıklanmadı.

ABD'de yolcu uçağında maske tartışması yumruklu kavgaya dönüştüABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinden Kuzey Karolina eyaletinin Charlotte kentinde uçuş yapmak üzere havalimanında bekleyen American Airlines şirketine ait yolcu uçağında bir yolcu, maske takmayı reddedince kavga çıktı. Uçağa binen bir kadının maske takmadığı görülünce uçuş görevlilerinin kadını uyardığı, ancak kadının bu uyarıları dikkate almadığı belirtildi. Daha sonra başka bir yolcu da kadını maske takması konusunda uyarınca tartışma kavgaya dönüştü. İki yolcunun birbirlerinin boğazına sarıldığı ve yumruk attıkları görüldü. Yerel medya, maskesiz yolcunun uçaktan çıkarılarak gözaltına alındığını duyurdu.
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Uçakta inanılmaz anlar... Kadın yolcu maske kavgasında rezalet çıkardı

 

 

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