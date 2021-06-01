Uçakta inanılmaz anlar... Kadın yolcu maske kavgasında rezalet çıkardı!

Koronavirüs salgınının başından beri uçuşlarda, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için tüm yolcuların uçuş süresi boyunca yüz maskesi takması zorunlu hale getirilmişti. Bu zorunluluk çoğu zaman uçaklarda maske kavgaları yaşanmasına sebep oluyor.

Bunun son örneği ise İspanya'dan kalkan yolcu uçağında, maske takmayı reddeden kadının uçağı adeta boks ringine çevirmesiyle yaşandı.

İbiza'dan Milano'ya giden Ryanair uçağında, öfkeli bir İtalyan kadın maske takmakla ilgili bir tartışma sırasında başka bir kadın yolcuya saldırırken görüntülendi. Olayın ne zaman yaşandığı tam olarak bilinmemekle birlikte o anların kamera görüntüleri YouTube'da paylaşılınca adeta dünyada viral hale gelerek yayıldı. Yerel basında çıkan haberlere göre, diğer yolcular İtalyan kadından maskesini takmasını istedi. Kadın ise önce sözlü olarak hakaret ederek duruma tepki gösterdi.

Maskesiz olan ve maske takmayı şiddetle reddeden kadın gerginlik tırmandıkça, yolcuların üstüne tükürmeye ve onlara fiziksel olarak saldırmaya başladı. Kadının kendisine tepki gösteren kişilere tekmeler atarak saldırdığı anlar anbean kaydedildi. Sosyal medyaya yansıyan video görüntülerinde uçuş ekibi, henüz kalkmamış olan uçaktan kadını indirmek için araya giriyor ve video görüntüleri, kadının dışarı çıkartılırken uçuş görevlilerine de saldırdığını gösteriyor.

Ryanair, tüm yolcuların uçuş sırasında burnu ve ağzı kapatan maske takmasını şart koşuyor. Maske sadece yemek veya içmek için çıkarılabiliyor.

Saldırıyı gerçekleştiren kadının uçaktan indirildikten sonra fiziksel saldırı ve hakaretten ceza alıp almadığı ise açıklanmadı.

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