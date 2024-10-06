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Uçakta çağrı cihazı yasağı

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#Dubai#Emirates Havayolları#Lübnan
Uçakta çağrı cihazı yasağı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 07:00

Merkezi Dubai’de olan Emirates Havayolları, Lübnan’da Hizbullah’a düzenlenen saldırının ardından yolcu uçaklarında çağrı cihazı ve telsiz bulundurmayı yasakladı.

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Emirates Havayolları’ndan yapılan açıklamada hem el bagajı hem de uçakaltı bagajında çağrı cihazı ya da telsiz bulundurmanın yasak olduğu belirtildi. Yolcu bagajlarında söz konusu iletişim cihazlarının tespit etmesi halinde bunlara polisin el koyacağı bildirildi. Bu yasağın Dubai’den kalkan, inen ya da geçen uçakları kapsadığının altı çizildi.

Uçakta çağrı cihazı yasağı

LÜBNAN SEFERLERİ DURDU

Emirates ayrıca Irak ve İran seferlerinin salı gününe kadar yapılamayacağını, askıya alınmış Ürdün seferlerinin ise bugün başlayacağını duyurdu.

Uçakta çağrı cihazı yasağı

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İsrail’in İran’a olası misillemesi yüzünden Ortadoğu’da diğer havayollarının seferlerinde de aksaklık ya da rota değişikliği yaşanıyor. Emirates havayolları, Lübnan seferlerini durdurma kararının 15 Ekim’e kadar geçerli olacağını da bildirdi.

 

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#Dubai#Emirates Havayolları#Lübnan

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