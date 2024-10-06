Uçakta çağrı cihazı yasağı

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Emirates Havayolları’ndan yapılan açıklamada hem el bagajı hem de uçakaltı bagajında çağrı cihazı ya da telsiz bulundurmanın yasak olduğu belirtildi. Yolcu bagajlarında söz konusu iletişim cihazlarının tespit etmesi halinde bunlara polisin el koyacağı bildirildi. Bu yasağın Dubai’den kalkan, inen ya da geçen uçakları kapsadığının altı çizildi.

LÜBNAN SEFERLERİ DURDU

Emirates ayrıca Irak ve İran seferlerinin salı gününe kadar yapılamayacağını, askıya alınmış Ürdün seferlerinin ise bugün başlayacağını duyurdu.

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İsrail’in İran’a olası misillemesi yüzünden Ortadoğu’da diğer havayollarının seferlerinde de aksaklık ya da rota değişikliği yaşanıyor. Emirates havayolları, Lübnan seferlerini durdurma kararının 15 Ekim’e kadar geçerli olacağını da bildirdi.