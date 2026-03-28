Uçaklar, dronlar, radarlar… ABD’nin sahada kaybı çok

ABD merkezli Wall Street Journal’ın haberine göre İran’ın balistik füzeleri ve dronları tarafından hedef alınan milyarlarca dolar değerindeki ileri düzey askeri ekipman ya ağır şekilde zarar gördü ya da imha edildi.

Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçe yetkilisi Elaine McCusker’a göre, savaşın ilk üç haftasındaki ekipman kaybı ve ikame maliyeti 1.4 milyar ile 2.9 milyar dolar arasında. ABD ordusu bu süre zarfında maliyeti yaklaşık 100 milyon dolar olan F-15E Strike Eagle, tanesi 82.5 milyon dolar olan F-35A savaş uçakları, tanesi en az 16 milyon dolarlık MQ-Reaper 9 dronları ve yerini 165 milyon dolarlık KC-46 Pegasus’un alması beklenen KC-135 yakıt ikmal uçaklarını kaybetti. Habere göre Ürdün’deki Thaad bataryasına ait olan ve balistik füzeleri takip eden AN/TPY-2 Radarı ve Katar’daki Al-Udeid Hava Üssü’nde bulunan AN/FPS-132 Radarı da saldırıların hedefi olarak hasar aldı.