Uçakla çarpışan helikopterin gözetleme sisteminin kapalı olduğu tespit edildi

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ABD'de Texas Senatörü Cumhuriyetçi Ted Cruz, 29 Ocak'ta Washington yakınlarında uçakla çarpışan askeri helikopterin ADS-B olarak bilinen ve uçuş bilgilerini otomatik olarak paylaşan gözetleme sisteminin kapalı olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

ADS-B olarak bilinen gözetleme sistemi, hava araçlarının konum, hız ve irtifa gibi uçuş bilgilerini otomatik olarak yayınlıyor.

Cruz açıklamasında, helikopterin bir eğitim misyonu gerçekleştirdiğini ifade ederek gözetleme sisteminin güvenlik nedeniyle kapatılması için bir gerekçe bulunmadığına dikkat çekti.