×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Uçakla çarpışan helikopterin gözetleme sisteminin kapalı olduğu tespit edildi

Güncelleme Tarihi:

#Uçak Kazası#Abd#Helikopter Kazası
Uçakla çarpışan helikopterin gözetleme sisteminin kapalı olduğu tespit edildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 10:13

9 Ocak'ta Washington yakınlarında uçakla çarpışan askeri helikopterin gözetleme sisteminin kapalı olduğu tespit edildi.

Haberin Devamı

ABD'de Texas Senatörü Cumhuriyetçi Ted Cruz, 29 Ocak'ta Washington yakınlarında uçakla çarpışan askeri helikopterin ADS-B olarak bilinen ve uçuş bilgilerini otomatik olarak paylaşan gözetleme sisteminin kapalı olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

ADS-B olarak bilinen gözetleme sistemi, hava araçlarının konum, hız ve irtifa gibi uçuş bilgilerini otomatik olarak yayınlıyor.

Cruz açıklamasında, helikopterin bir eğitim misyonu gerçekleştirdiğini ifade ederek gözetleme sisteminin güvenlik nedeniyle kapatılması için bir gerekçe bulunmadığına dikkat çekti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uçak Kazası#Abd#Helikopter Kazası

BAKMADAN GEÇME!