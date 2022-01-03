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Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğmuş bir bebek bulundu

#Mauritius#Uçak#Bebek
Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğmuş bir bebek bulundu

Doğu Afrika ülkesi Mauritius’taki havaalanında bir uçağın tuvaletindeki çöp kutusunda terk edilmiş yeni doğmuş bir bebek bulundu.

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Doğu Afrika ülkesi Mauritius’ta havaalanı personeli, bir uçağın gümrük kontrolü için tarama yaptığı sırada uçağın tuvaletindeki çöpte yeni doğmuş bir erkek bebek buldu.

Personelin çöp kutusundaki kan lekeli tuvalet kağıdından şüphelenerek bebeği fark etmesinin ardından bebek tedavi için hastaneye sevk edildi. Havaalanı polisinin yolcuları sorgulaması ile bebeği terk eden kişinin Madagaskarlı 20 yaşındaki bir kadın olmasından şüphelenilirken bebeğin kendisine ait olduğunu reddeden kadın, doğum yaptığını doğrulayan tıbbi muayenenin ardından gözaltına alındı. Hastanede gözetim altında tutulan kadının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Mauritius’a 2 yıllık çalışma izniyle gelen kadın, hastaneden taburcu edildikten sonra yeni doğmuş bebeğini terk etmek suçundan yargılanacak.

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#Mauritius#Uçak#Bebek

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