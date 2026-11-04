UÃ§ak kazasÄ±nda bir aile yok oldu

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Kazada hayatÄ±nÄ± kaybeden dokuz kiÅŸinin arasÄ±nda ABDâ€™li teknoloji yatÄ±rÄ±mcÄ±sÄ± 44 yaÅŸÄ±ndaki Adam Robinson, eÅŸi Helen Sharp ile birlikte 4 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zlarÄ± Emma ve 2 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸullarÄ± Charlie bulunuyor. Ã‡ocuklarÄ±n dadÄ±sÄ± Anita Maria Cetina da uÃ§ak kazasÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. DiÄŸer iki kiÅŸinin ise Rachael Reed ve Charmi Fehr olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Ã–te yandan pilotun 55 yaÅŸÄ±ndaki Jeff Gregory, yardÄ±mcÄ± pilotun ise 20 yaÅŸÄ±ndaki Nathalia Gadelha olduÄŸu doÄŸrulandÄ±. Pazar gÃ¼nÃ¼, Texasâ€™tan Bahamalarâ€™a uÃ§an Ã¶zel jet, buzlanma, tÃ¼rbÃ¼lans ve ani irtifa kaybÄ± nedeniyle Palm Beach County bÃ¶lgesindeki Greenacres yakÄ±nlarÄ±ndaki bir yerleÅŸim alanÄ±na Ã§akÄ±ldÄ±.

UÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ yerde devasa bir Ã§ukur oluÅŸtu.

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