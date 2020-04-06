Uçak gemisinde vakalar artıyor

Konuya ilişkin önceki gün açıklama yapan ABD Donanması, gemideki pozitif vaka sayısının son 24 saatte yüzde 13 artış gösterdiğini kaydetti. Açıklamada gemideki 4.800 personelin yüzde 44’üne COVID-19 testi yapıldığı belirtilirken, şu ana kadar hastaneye yatan kimsenin olmadığı ve 1.548 personelin karaya çıkarıldığı bildirildi.

EMİR-KOMUTA ZİNCİRİ

Kaptan Brett Crozier, geçen cuma günü gemideki personelde COVID-19 tespit edildiğini bildirdiği ve personelinin tamamının karaya çıkarılmasını talep ettiği mektubunu, basına ve komuta zincirinin dışındaki kişilere gönderdiği gerekçesiyle görevinden alınmıştı. Kaptan Crozier, tartışmalara neden olan 4 sayfalık mektubunda, gemide bulunan personelin 14 günlük karantina ve sosyal mesafe kurallarını uygulamasının mümkün olmadığını belirtmiş, gemideki herkesin karada karantinaya alınmasını istemişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekreter Vekili Thomas Modly ise, kaptanın gönderdiği mektubun içeriğindeki bilgilerin ellerindeki bilgilerle örtüşmediğini iddia etmiş, Crozier’i “gemi içinde infiale yol açarak mürettebatı riske atmak ve geminin işleyişini bozmak” ile suçlamıştı. Theodore Roosevelt uçak gemisi, geçen hafta Pasifik’teki Guam Adası’nda liman ziyaretindeyken personelin bir kısmında koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alınmıştı. ABD savaş gemilerinin görevdeyken personelini karaya çıkarmasının askeri kurallara aykırı olduğu ve daha önce böyle bir talebin Amerikan ordusunda söz konusu olmadığı belirtiliyor.