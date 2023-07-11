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Uçak burun üstü çakıldı, pilot yürüyerek dışarı çıktı! Mucize kurtuluş...

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#Abd#Uçak Kazası#Pilot
Uçak burun üstü çakıldı, pilot yürüyerek dışarı çıktı Mucize kurtuluş...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 11:19

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen uçak kazasının inanılmaz görüntüleri ve pilotun mucize kurtuluşu ülkenin en çok konuşulan konularından biri oldu.

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Associated Press (AP) haber ajansının geçtiği bilgilere göre, inanılmaz kaza yerel saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Kazanın gerçekleştiği sırada Cessna 172 tipi uçağın pilotu Los Angeles'ın güneyindeki Long Beach Havalimanı'nda 'iniş-kalkış pratiği yapıyordu.

Uçak burun üstü çakıldı, pilot yürüyerek dışarı çıktı Mucize kurtuluş...

PİLOT UFAK SIYRIKLARLA KURTULDU

Federal Havacılık İdaresi'nden yetkililer tek motorlu uçağın havalimanındaki hangarın çatısına burun üstü çakıldığını ancak pilotun kazadan ufak sıyrıklarla kurtulduğunu açıkladılar.

ABC 7 tarafından yayınlanan videoda uçağın burnunun hangarın çatısına gömülü bir şekilde durduğu ve kuyruğunun dümdüz yukarı kalktığı görülüyor.

Uçak burun üstü çakıldı, pilot yürüyerek dışarı çıktı Mucize kurtuluş...

ENKAZDAN YÜRÜYEREK ÇIKTI

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ABD medyasında yer alan haberlerde uçağın içinde tek başına olan pilotun kaza sonrası enkazdan yürüyerek tek başına çıktığı belirtildi.

Kaza sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri pilotun küçük sıyrıklarla kurtulduğunu ve en yakın hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

Uçak burun üstü çakıldı, pilot yürüyerek dışarı çıktı Mucize kurtuluş...

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILACAK

Kaza Long Beach Havalimanı'nda operasyonel bir aksaklığa neden olmasa da yetkililer kazadan sonra yaklaşık 45 galon yakıtın sızdığını belirtti.

Kazanın sebebi henüz bilinmiyor. FAA ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu konuyu araştıracak. 

Uçak burun üstü çakıldı, pilot yürüyerek dışarı çıktı Mucize kurtuluş...

DÜNYANIN EN ÇOK ÜRETİLEN EĞİTİM UÇAĞI

Cessna 172 Skyhawk 4 kişilik, yüksek kanatlı, tek motorlu Cessna modelidir. Dünyanın en çok üretilen popüler eğitim uçağıdır.

İlk kez 1956 yılında üretilmeye başlanan uçağın uzunluğu 8.28 m, kalkış ağırlığı 1,113 kg, kanat uzunluğu 11.0 m, yolcu kapasitesi ise 3'tür.

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#Abd#Uçak Kazası#Pilot

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