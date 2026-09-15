Uçağı vurulup düşmüştü! ABD’li havacı İran’da 50 saati anlattı

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İran güçlerinin vurduğu uçaktan silah sistemleri subayı “Bravo” ve uçağın pilotu “Alpha” kod adlı mürettebat fırlatma koltuklarıyla ayrıldı ancak farklı bölgelere düştü. Paraşütü hasar gören Bravo, saatte 113 ila 161 kilometre hızla yere düştü. Toprağa düştüğünde sırtını, kolunu ve omzunu kırdı. O anları, “Yukarı baktığımda paraşütün olmadığını gördüm. Hayatımda yaşadığım en korkunç şeydi” sözleriyle anlatan Bravo, bir tabanca, iletişim cihazı ve takip sinyali ile 2 bin 100 metre yüksekliğindeki bir yamaca tırmanarak kayaların arasına gizlendiğini anlattı. Paraşütünü kullanarak daha uygun bir noktaya inmeyi başaran pilot Alpha için altı saat içinde kurtarma operasyonu düzenlenirken, ABD unsurlarına hayatta olduğu mesajını ileten Bravo ise çok az su ve yiyecekle yaklaşık 50 saat beklemek zorunda kaldı. İran güçleri ABD’li subayın birkaç yüz metre yakınına kadar yaklaşırken, CIA’in aldatma operasyonu ve ABD hava desteğinin ardından 90’dan fazla ABD askeri kurtarma operasyonu için İran’a girdi. Kurtarma ekibini gördüğü anı “Hayatımın en güzel anlarından biriydi” diye anlatan Bravo, sonrasında bölgeden çıkarıldı. Öte yandan CNN, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in iki askere “60 Minutes” programına çıkmaları için baskı yaptığını öne sürdü. Askerlerin başlangıçta röportaja sıcak bakmadığı ve bazı yetkililerin operasyonel sırların açığa çıkmasından endişelendiği belirtildi. Hegseth’in görüşmesinin ardından Bravo röportajı kabul ederken Alpha katılmayı reddetti. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell ise iddiaları redderek kararın askerlere ait olduğunu savundu.