Uçağı birbirine katan 'ırkçılık' kavgası! Yumruk attığı an görüntülendi

İngiltere’nin başkenti Londra Gatwick Havalimanı’ndan Antalya’ya gelen İngiliz havayolu şirketine ait bir uçakta ırkçılık tartışması çıktı. İngiliz bir adamın siyahi bir kadına yumrukla saldırdığı anlar görüntülendi.

Görüntülerde siyahi kadının, "Ben Afrikalıyım. Halkım hakkında hiçbir şey söyleme" ifadelerini kullanmasının ardından adamın ön koltuğa yönelerek kadın yolcuya doğru yumrukla saldırdığı anlar kaydedildi.