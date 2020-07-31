Üç ülkede koronavirüs kabusu bitmiyor!

Yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1129, Meksika'da 639, Hindistan'da 779 kişi hayatını kaybetti.

Covid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1129 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1129 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 91 bin 263’e, vaka sayısı da 57 bin 837 artarak 2 milyon 610 bin 102’ye yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 529 bin 6 vaka ve 22 bin 710 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 824 bin 95 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

MEKSİKA'DA TOPLAM CAN KAYBI 46 BİNE ULAŞTI

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 639 artarak 46 bine ulaştı.

Meksika'da, Covid-19 vaka sayısı ise 7 bin 730 artışla 416 bin 179'a yükseldi.

Ülkede, bugüne kadar Covid-19 tespit edilen 272 bin 187 kişi iyileşti.

Meksika'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, virüs nedeniyle ilk ölüm 19 Mart'ta yaşanmıştı.

HİNDİSTAN'DA TOPLAM CAN KAYBI 35 BİN 747'YE YÜKSELDİ

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 779 kişinin yaşamını yitirmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 747'ye çıktı.

Vaka sayısı son 24 saatte 55 bin 78 artarak 1 milyon 638 bin 870'e ulaştı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 57 bin 805 kişi iyileşti.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.