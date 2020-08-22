Üç ülke koronavirüste kabusa uyandı

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte Brezilya'da 1054, Hindistan'da 945, Meksika'da 504 kişi hayatını kaybetti.

Covid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1054 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1054 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölümler 113 bin 358’e, vaka sayısı da 30 bin 355 artarak 3 milyon 532 bin 330’a yükseldi.

Ülkede, virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 670 bin 755 olarak kayda geçti.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 735 bin 960 vaka ve 28 bin 155 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

HİNDİSTAN

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 945 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı 55 bin 794'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 69 bin 878 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 2 milyon 975 bin 701'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 2 milyon 222 bin 577 kişi de iyileşti.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 504 artarak 59 bin 610'a ulaştı.

Meksika'da, Covid-19 vakası sayısı da 5 bin 928 artışla 549 bin 734'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar virüs tespit edilen 376 bin 409 kişi de iyileşti.

Meksika'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.