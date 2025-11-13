Üç tablosu 600 bin dolara satıldı

Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2025 07:00
“BELKİ şurada küçük mutlu bir ağaç vardır” cümlesiyle tanınan ünlü ressam Bob Ross’un çoğunu 1980-1990’lı yıllarda “Bob Ross’la Resim Sevinci” adlı programında yaptığı 30’dan fazla tablosu, uluslararası müzayede evi Bonhams tarafından ABD’de bütçe kesintilerinden etkilenen kamu televizyonlarına destek olmak amacıyla satışa çıkarıldı.
Ross’un üç tablosu, önceki gün Los Angeles’ta düzenlenen müzayedede 600 bin doların (25 milyon TL) üzerinde bir fiyata satıldı. Ross, yakalandığı lenf bezi kanseri nedeniyle 1995 yılında 53 yaşında hayatını kaybetmişti.