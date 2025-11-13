Üç tablosu 600 bin dolara satıldı

Haberin Devamı

Ross’un üç tablosu, önceki gün Los Angeles’ta düzenlenen müzayedede 600 bin doların (25 milyon TL) üzerinde bir fiyata satıldı. Ross, yakalandığı lenf bezi kanseri nedeniyle 1995 yılında 53 yaşında hayatını kaybetmişti.