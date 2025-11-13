×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Üç tablosu 600 bin dolara satıldı

Güncelleme Tarihi:

#Bob Ross#Müzayede#Kamu Televizyonları
Üç tablosu 600 bin dolara satıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2025 07:00

“BELKİ şurada küçük mutlu bir ağaç vardır” cümlesiyle tanınan ünlü ressam Bob Ross’un çoğunu 1980-1990’lı yıllarda “Bob Ross’la Resim Sevinci” adlı programında yaptığı 30’dan fazla tablosu, uluslararası müzayede evi Bonhams tarafından ABD’de bütçe kesintilerinden etkilenen kamu televizyonlarına destek olmak amacıyla satışa çıkarıldı.

Haberin Devamı

Ross’un üç tablosu, önceki gün Los Angeles’ta düzenlenen müzayedede 600 bin doların (25 milyon TL) üzerinde bir fiyata satıldı. Ross, yakalandığı lenf bezi kanseri nedeniyle 1995 yılında 53 yaşında hayatını kaybetmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bob Ross#Müzayede#Kamu Televizyonları

BAKMADAN GEÇME!