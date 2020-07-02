Üç lider Suriye’yi konuştu... Dijital zirvede çözüm vurgusu

İran’ın başkenti Tahran’da geçen mart ayı başında yapılması planlanan, ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Liderler Zirvesi, dün video konferans yöntemiyle yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye konulu üçlü zirve kapsamında altıncı kez bir araya geldi. Erdoğan, Beştepe’den bağlandığı kritik toplantıda Suriye konusunda özetle şu mesajları verdi:

ERDOĞAN: ÖNCELİK ÇÖZÜM

“2017 Kasım ayında başlattığımız Astana formatındaki üçlü zirve süreci, Suriye’de barış, güvenlik ve istikrarın tesisine önemli katkılar sağladı. Suriye’nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün muhafazası, sahada sükunetin tesis edilmesi ve ihtilafa kalıcı bir siyasi çözüm bulunması temel önceliklerimizdir. Bu toplantımızla inşallah bu ivmeyi devam ettireceğimize inanıyorum.”

TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ SÜRECEK

“Türkiye olarak ihtilafın başından itibaren Suriyeli kardeşlerimizin yanında olduk. Etnik kimliğine, kökenine, inancına bakmadan milyonlarca Suriyeli sığınmacıya kucak açtık. Suriye’nin terör örgütleri eliyle parçalanmaması için büyük hassasiyet gösterdik. Gerektiğinde fiili müdahalede bulunarak insani dramın ve bölücü emellerin önüne geçtik. Komşumuz Suriye’nin bir an önce huzur, güvenlik ve istikrara kavuşması için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz. Astana garantörleri olarak sergileyeceğimiz işbirliği hiç şüphesiz bu ülkenin geleceğini de belirleyici olacaktır.”

‘YAPTIRIMLAR YASA DIŞI’

Putin de, Suriye’de kalıcı ateşkesin sağlanması için çaba harcamaya devam etmenin önemli olduğunu belirtti. Putin, ABD’nin rejime yönelik Sezar yaptırımlarını işaret ederek “Suriye’ye uygulanan yaptırımlar BM Güvenlik Konseyi kararı olmadan uygulanan yasa dışı yaptırımlardır. BM Genel Sekreteri’nin çağrısına rağmen bir dizi kararlar alınmıştır. İnsani yardımı nasıl sağlarız, bu yolları da aramalıyız” diye konuştu. Ruhani ise ABD’nin bir an önce Suriye’den çekilmesi gerektiğini belirterek, “Bütün dış güçler, Amerika, bir önce Suriye’den çekilmeli ve milli egemenlik sağlanmalıdır” dedi.

ORTAK BİLDİRİ GELDİ

Türkiye-Rusya-İran Üçlü Liderler Zirvesi’nin ardından devlet başkanları tarafından ortak bir bildiri yayımlandı. Bildiride liderlerin, Suriye’deki mevcut durumu ele alarak 16 Eylül 2019’da Ankara’daki son toplantıdan sonra kaydedilen gelişmeleri gözden geçirdiği ve mutabakatları ışığında üçlü eş güdümü arttırma yönündeki kararlılıklarını yinelediği vurgulandı. Ayrıca Birleşmiş Milletler Şartı’nın amaç ve ilkelerinin yanı sıra Suriye’nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan kuvvetli taahhütlerin yinelendiği belirtildi.