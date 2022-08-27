Üç günlük araba kiralayan kadın faturayı görünce dehşete kapıldı! ‘Dünyanın çevresini mi gezdin?’

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Kanadalı Giovanna Boniface, 3 günlük araç kiraladığı bir araç kiralama şirketinin kendisine 36 bin kilometre yol yaptığı için 8 bin dolarlık fatura kestiğini sosyal medya hesabından paylaşınca ortalık bir anda karıştı.

Boniface, Kanadalı haber kanalı NSN'ye Toronto havaalanından çıkarak kayınvalidesini ziyaret ettiği Ontario, Kitchener arasında araba kullandığını söyledi. İddiasına göre kadın toplamda 300 kilometre (186 mil) araba sürmüştü.

Giovanna Boniface, 13 Ağustos’ta bir araç kiralama şirketinden araç kiraladı ve yaklaşık 300 km yol yaptı.

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Daha sonra aracı 16 Ağustos’ta iade etti. Şirket tarafından kendisine 8 bin dolarlık fatura gönderilen kadın 36 bin 482 kilometre yol yaptığını gösteren faturayı 17 Ağustos’ta sosyal medyadan paylaştı.

Boniface, faturayla birlikte yaptığı açıklamada “3 günde 36.482 km’lik yol yapabilir misin” mesajını paylaştı.

Boniface’in yaptığı bu yorumlara “Dünyanın çevresi bile yaklaşık 40 bin kilometre” sözleriyle cevap verildi.



Giovanna, bir başka Kanadalı yayın kuruluşu Boniface The Daily Hive'a bunun Güney Afrika'ya gidip geri dönmekle eşdeğer olduğunu söyledi.

Boniface basına yaptığı açıklamada araç kiralama şirketinin kendisinden 36.482 kilometre (22.668 mil) sürüş için kilometre başına 25 sent ücret aldığını söyledi. Ancak kadının bu mesafeye ulaşmak için 72 saat boyunca saatte 310 mil hızla gitmesi gerekiyordu…

The Daily Hive'a konuşan kadın “Güney Afrika'ya gidip gelebilirdim ve hala birkaç bin kilometrem var” dedi. “Bu tabii ki saçma. Bırakın üç günü, yılda bile o kadar kilometreyi kendi aracımla süremiyorum.”

Kadının paylaşımlarına gelen yorumlarda dünyanın çevresinin yaklaşık 40 bin kilometre olduğu, dünya rekoru kırdığı, en azından 29 kere benzin alması gerektiği gibi esprili yanıtlar geldi.

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North Shore News ilk olarak Giovanna Boniface'in kızının üniversiteye taşınmasına yardımcı olmak için Toronto Pearson Havalimanı'ndan bir GMC Yukon Denali kiraladığını bildirdi. Kadın daha sonra da kiraladığı araçla Ontario’daki kayınvalidesini ziyaret etmişti.

Kadın arabayı kiralamak için 1000 dolar ön ödeme yapmıştı. Paris, Fransa'ya uçmak için beklerken kredi kartı ekstresini kontrol etmek aklına gelince yapılan hatayı fark etti ve hikâye de böylece başlamış oldu.

Boniface, ancak sosyal medya paylaşımları yapınca araç kiralama şirketi kendisiyle temasa geçti.

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Araç kiralama şirketleri zaman zaman benzer hataları yapabiliyor.

Nisan ayında, Elliot Advocacy, kiraladığı aracını bıraktıktan ve sonra başka bir ülkeye uçtuktan sonra arabayı 34 gün boyunca tuttuğu iddia edilip kendisinden 4.000 dolardan fazla ücret alındığını açıklamıştı.

Geçen kasımda da The Guardian, ölmekte olan kardeşini ziyaret eden bir başka müşteriden arabasını iki gün erken bıraktığı için iki katı ücret alındığını bildirmişti.