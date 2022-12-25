Üç büyük yardım kuruluşu Afganistan'da çalışmalarını durdurdu

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Care International, Norveç Mülteci Konseyi (NRC) ve Save the Children yaptıkları ortak açıklamada “kadın çalışanlarımız olmadan” faaliyetlerine devam edemeyeceklerini söyledi.

Yardım kuruluşları kadınların kendileri için çalışmayı sürdürmelerini “talep etti”.

Afganistan’da iktidardaki Taliban, kadın haklarını kısıtlamaya devam ediyor. Birkaç gün önce de Taliban yönetimi kadınların üniversiteye gidebilmelerini yasaklamıştı.

Taliban Ekonomi Bakanlığı’nın Sözcüsü Abdül Rahman Habib, yabancı yardım kuruluşlarında çalışan kadın personelin örtünme kurallarını ihlal ettiklerini savundu.

Taliban, yasağa derhal uymayan kuruluşların çalışma izinlerinin iptal edileceğini belirtti.

Üç yardım kuruluşunun ortak açıklamasında, kuruluşların kadın çalışanları olmadan Ağustos 2021’den bu yana birlikte ihtiyaç sahibi milyonlarca Afgan vatandaşına ulaşamayacakları belirtildi.

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Açıklamada “Bu duyuruya netlik getirilmesini beklerken, programlarımızı askıya alıyor ve kadınlarla erkeklerin eşit bir şekilde Afganistan’da hayat kurtaran çalışmalarımıza katılabilmesini talep ediyoruz” denildi.

BM’nin ülkedeki en üst düzey insani yardım koordinatörü Ramiz Alakbarov da BM’nin yasağı tersine çevirmeye çalıştığını ve bunun “tüm yardım kuruluşları için bir kırmızı çizgi olduğunu” vurguladı.

Alakbarov BBC’ye yaptığı açıklamada, Taliban’ın kararı geri almaması durumunda BM’nin de insani yardım dağıtımını durdurabileceğini ifade etti.

Ancak BM yetkilisi, Taliban’ın kararının net olmadığını, Taliban Sağlık Bakanı’nın BM’nin sağlık alanındaki çalışmalarına devam etmesini ve kadınların çalışabileceğini söylediğini aktardı.

Diğer bakanların da BM’yle doğrudan iletişime geçip, felaket yönetimi ve acil durum çalışmalarının devam etmesi gerektiğini bildirdi.

NRC’den Jan Egeland, kuruluştaki 1400 personelin yaklaşık 500’ünün kadın olduğunu ve hepsinin geleneksel değerlere ve kıyafet kurallarına bağlı çalıştığını belirtti.

Kararın önümüzdeki birkaç gün içinde geriye alınmasını umduğunu söyleyen Egeland, sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının engellenmesi halinde, milyonlarca kişinin sıkıntı yaşayacağı uyarısı yaptı.