Üç ABD başkanı birlikte andı

11 Eylül 2001 tarihinde senatör olan ABD Başkanı Joe Biden, saldırıların 20’nci yıl dönümünde, bu kez ABD Başkanı olarak New York’taki anma törenine katıldı. Biden’a törende, demokrat partili selefleri Bill Clinton ve Barack Obama eşlik etti. 1 dakikalık saygı duruşundan sonra ABD ulusal marşının okunduğu törende, saldırılarda kızı Sarah’ı kaybeden Mike Low konuşma yaptı. Low, 11 Eylül’ün tarihlerle ve kayıp kişi sayısıyla anılmasından ziyade, sıradan insanların yüzü ile anılması gerektiğini söyledi.

IŞIK GÖSTERİLERİ

New York’ta teröristlerin kaçırdığı uçaklarla yerle bir olan İkiz Kuleler’in bulunduğu alan, her yıl olduğu gibi bu yıl da ışık gösterisine sahne oldu. Saldırılarda hayatını kaybeden yaklaşık 3 bin kişi anısına kurulan ‘Tribute in Light’ (Işıklar İçinde Anma) adlı ışık sistemi, 11 Eylül’den önce test edildi.

11 Eylül saldırılardan 6 ay sonra, İkiz Kuleler’in olduğu alana yerleştirilen ışık sistemi, yaklaşık 4.500 metrekarelik alana yerleştirilen 7 bin watt’lık 88 adet xenon lambadan oluşuyor. Sıfır noktasına kurulan ışık düzeneği, gökyüzünde 6.5 kilometreye kadar gidebiliyor ve Manhattan’ın 100 kilometre uzağından dahi görülebiliyor.

PENSILVANYA’DA BUSH KONUŞTU

Biden, New York’taki tören öncesi video mesajla ulusal birlik vurgusu yaptı. New York’tan sonra Biden ve beraberindeki eski ABD başkanları, saldırılara hedef olan Pensilvanya eyaletine bağlı Shanksville ile Washington’da düzenlenen törenlere de katıldı. Shanksville’de, 11 Eylül’de dönemin başkanı olan George W. Bush da konuşma yaptı.

DÜNYA DEHŞETLE İZLEMİŞTİ

El Kaide’nin 19 hava korsanının uçaklarla New York’taki Dünya Ticaret Merkezi, Pentagon binası ve Pensilvanya’da düzenlediği saldırılarda 2.977 kişi ölmüştü. Dünya, dehşeti TV’den canlı izlemiş, sonrasında ABD, El Kaide’yi bitireceğini söyleyerek Afganistan ve Irak’a müdahale etmişti. Saldırının 20’nci yılında ise ABD, hasmı Taliban ile anlaşarak Afganistan’dan çekildi.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor