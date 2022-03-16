Üç AB liderinden Kiev’e moral ziyareti

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Çekya Başbakanı Petr Fiala, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa ile dün Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitti. Üç lideri taşıyan trenin akşam saatlerinde Kiev’e ulaştığını Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal duyurdu.

ÖZGÜRLÜK VE BAĞIMSIZLIK

Rus ordusunun Kiev’e baskıyı arttırdığı bir döneme denk gelen ziyaret kapsamında liderler Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de görüşecek. Twitter hesabından açıklamada bulunan Çek lider Fiala, ziyaretin amacının, AB’nin Ukrayna’ya açık desteğini ve Ukrayna’nın özgürlüğü ve bağımsızlığını ifade etmek olduğunu kaydetti. Fiala, Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlara da ziyaretle ilgili bilgi verildiğini söyledi.