UAEA İran'dan çekildi

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İran’daki müfettişlerini geri çektiğini duyurdu.

UAEA tafından yapılan açıklamada, İsrail’in saldırılarıyla başlayan 12 günlük çatışma süresince İran’da bulunan müfettişlerin, Avusturya’nın başkenti Viyana’daki merkezine geri döndüğü bildirildi.

UAEA Başkanı Rafael Grossi ise İran’daki gözetim ve doğrulama faaliyetlerinin en kısa sürede yeniden başlatılması için Tahran ile bu sürecin nasıl yürütüleceğine dair görüşmelerin hayati önem taşıdığını belirtti.