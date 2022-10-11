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U﻿krayna'da yine sirenler çaldı, Rusya Zaporijya'yı füzelerle vurdu

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya
U﻿kraynada yine sirenler çaldı, Rusya Zaporijyayı füzelerle vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 13:25

Dün başta başkent Kiev olmak üzere pek çok noktayı vuran Rusya bugün ise Zaporijya'yı hedef aldı.

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Ukrayna’da dün birçok kenti hedef alan füze saldırılarının ardından bu sabah yeniden sirenler çalarken, G7 ülkelerinin liderleri bugün Rusya’ya verilecek yanıtı görüşmek üzere toplanacak.

Öğle saatlerinde yapılması planlanan video konferansa Ukrayna Cumhurbaşkanı Vlodimir Zelenski’nin de katılması bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın dünkü saldırılarını “acımasız” olarak nitelemiş ve Ukrayna’ya desteklerini sürdüreceklerini söylemişti.

Ukrayna’da hava saldırısı sirenlerinin çalmasının ardından insanlar yeniden sığınaklara indi. Güneydeki Zaporijya kenti sabahın ilk saatlerinde füzelerle vuruldu.

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Bölge Valisi Oleksandr Starukh, sabah yerel saatle 06.00'da Telegram’da yayımladığı mesajda Rus bombardımanında kentin altyapısının hedef alındığını söyledi.

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Kente 12 füze atıldığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Moskova saldırıyla ilgili henüz açıklama yapmadı. Zaporijya Rusya’nın dünkü bombardımanında vurulan kentler arasındaydı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım’ı Rusya’ya bağlayan Kerç Köprüsü’nde ağır hasara neden olan Pazar günkü patlamayı ‘Ukrayna gizli servislerinin düzenlediği bir terör eylemi’ diye nitelemiş ve dünkü saldırıların buna yanıt vermek için düzenlendiğini söylemişti.

Büyük ölçüde altyapıların hedef alındığı saldırılarda başkent Kiev, aylar sonra ilk kez ilk kez füzelerle vurulmuştu. Ukraynalı yetkililer, dünkü saldırılarda ölü en az 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 105 kişinin de yaralandığını duyurdu.

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Gece halka hitap eden Zelenski, dünkü saldırılarda Rusya’nın attığı füzelerin yarısından fazlasının havada imha edildiğini belirterek tehdidin devam ettiğini söyledi.

Zelenski şöyle konuştu:

“Güvenlik kurallarına uyun ve hava sirenlerini dikkate alın. Rusya füze saldırılarına başvurmak zorunda kaldı çünkü cephede bize karşılık veremiyorlar. Cepheyi düşman için daha sancılı hale getirelim” dedi.

Ukrayna Başkanlık Ofisi’nden Ihor Zhovka da BBC’ye dünkü saldırıların halk arasında paniğe yol açmak için düzenlendiğini belirterek Rusya’nın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattıkları karşı saldırıları devam ettireceklerini söyledi.

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya

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